Continua il buon periodo della formazione femminile dell’S.C.

Le gare si susseguono e continuano ad arrivare i buoni risultati delle ragazze della formazione femminile della S.C.Cesano Maderno.

Nelle ultime settimane le ragazze di Guido Roncolato si sono cimentate in territorio lombardo affrontando due prove di strada e una prova di cronometro.

Nel primo impegno le ragazze cesanesi hanno preso parte alla prova sul tradizionale percorso di Gazoldo degli Ippoliti (MN). Tra le donne allieve Nicole Bracco regola il gruppo alle spalle della fuggitiva di giornata e conquista il secondo posto sulla linea del traguardo seguita al 6º da Martina Pianta; tra le donne esordienti Aurora Cerame conquista il quinto posto tra le secondo anno seguita all’ottavo da Michelle Spinoni; per le primo anno una nuova prova di Elisa Sanna che conquista il quarto posto in volata seguita da Margherita Mariani al nono.

Sabato 23 maggio invece tradizionale appuntamento con la cronometro di Romanengo, sul percorso tecnico di 12 km da affrontare per le donne allieve sotto il caldo sole pomeridiano. Per la S.C.Cesano Maderno al via Irene Pancheri, Camilla Paravagna e Nicole Bracco. La migliore tra di loro è la secondo anno Irene Pancheri che con una prova superlativa registra il quinto miglior tempo al traguardo, seguita da Nicole Bracco che registra l’ottavo.

Il tempo di riassettarsi ed è tempo di tornare in gara per le atlete di Guido Roncolato, che domenica 24 maggio hanno preso parte alla nuova tappa del trofeo rosa nell’Autodromo Nazionale di Monza. Gara veloce per le donne esordienti che tentano più volte di forzare l’andatura, ma l’arrivo è a ranghi compatti e vede la cesanina Aurora Cerame conquistare il quinto posto tra le secondo anno. Per le donne allieve gara movimentata, che vede le cesanine in azione con Irene Pancheri che tenta di evadere dal gruppo, ma anche in questo caso l’arrivo è ancora una volta a ranghi compatti con il gruppo che vede la primo anno Nicole Bracco conquistare un prestigioso posto sul podio di giornata chiudendo al terzo posto assoluto.