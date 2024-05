Un tripudio di risultati in diverse gare del fine settimana per il Ctl3 Atletica di Bernareggio-Carnate e Ronco. La società che ad oggi conta circa 80 tesserati continua la sua serie positiva su tutti i fronti. A spiccare in particolare Bregni Tommaso, Cremonini Davide, Rota Giulia, Passoni Sabrina, Buzzi Matteo e Ba Filippo oltre al settore giovanile con diversi podi e piazzamenti nella Corri in centro.

Continua la serie positiva del Ctl3 Atletica

Ma andiamo con ordine. A Brescia si sono tenuti i Campionati Regionali Studenteschi ( i vincitori andranno alle finali a Pescara in programma dal 27 al 31 Maggio)

In questa gara si è messo in luce Buzzi Matteo che frequenta l’istituto Agnesi di Merate e corre per loro: l'atleta va forte va in finale nei 100 e conquista il settimo posto con un super personale a 11.55. Ma non finisce qui: vince anche la Staffetta 4x100 in 45.1 e concretizza i risultati dell’istituto Meratese che vince e approda alle finali nazionali di Pescara.

"Corri in Centro"

Nella giornata di venerdì a Villasanta si è tenuta la Corri in Centro, valida anche per il Campionato provinciale. Ovviamente la CORRI in CENTRO che vale anche come campionato provinciale. Per il Ctl3 tra gli esordienti 2015 Martino Beretta è arrivato terzo, quinto Meduri Leonardo e ottavo Colnaghi Gabriele. Tra le ragazze (2013) una grande Lucrezia Colnago tira tutta la gara ma perde la volata, arrivando comunque terza.

Nei ragazzi 2012 da segnalare il sesto posto per Mauro Riccardo e l'ottavo piazzamento (nei 2011) per Andrea Mapelli junior. Molto bene anche la Cadetta Beatrice Mauro che va a podio con un ottimo terzo posto. Miriam Bernardo e Noemi Piu invece chiudono rispettivamente al 16° e al 19° posto. Dodicesimo invece Giorgio Chiappini (anno 2009).

Le gare a Bergamo e Nembro

A Bergamo e Nembro invece si sono tenute le gare valide per le qualifiche nazionali. Gli allievi del Ctl3 hanno conquistato nei 400 un brillante il secondo posto grazie a Tommaso Bregni e un quarto posto con Davide Cremonini (che con 51.61 fa il suo personale e sfiora il minimo).

Bravi aanche gli juniores Leonardo Barbagallo e Lorenzo Arpinati, oltre a Daniele Molena nei 1500 e Pio Sgro nei 100, così come Giulia Massone nella categoria femminile.

Domenica a schierarsi nei 400 ostacoli c'era Giulia Rota: come sempre ottima la sua prova; l'atleta arriva quarta dietro due atlete delle Fiamme Gialle Seramondi e Verderio, ma lei con 63.21 fa il minimo per partecipare ai campionati Italiani, formula challenger. Passoni Sabrina seppur reduce da una forte forma influenzale prova gli 800 e sigla un ottimo 2.19.32 , quarta nella serie e quattordicesima totale. Massone Giulia nei 200 fa un personale 28.33 e vince la serie.

Poi di scena ancora Buzzi Matteo nei 200 che sbriciola il personale ed è uno dei migliori allievi in 23.05. Altrettanto bene fa Pio Sgro con un personale di 24.41.

Gran volata anche per Bregni Tommaso negli 800: grazie a un ottimo 2.0045 sarà quarto tra gli allievi. E ancora Cremonini Davide con 2.02.17 vince la serie ed è settimo tra gli allievi. Mantua Matteo dopo un anno di astinenza approda in un buon 58.24 nei 400 ostacoli. Giornata no invece per Biffi Jacopo che nel salto in lungo ottiene un 5.32.

Tra i fondisti infine Ba Filippo e Marino Riccardo: il primo segna un 15.05 e arriva sesto, il secondo fa fatica ma scende sotto i 16 minuti, cioe’ 15.58.00.

(nella foto di copertina Cremonini, Bregni e Buzzi)