Termina con un enorme sorriso la stagione agonistica delle atlete di Patron Giuseppe Fontana a San Paolo D’Argon, in provincia di Bergamo, dove domenica 13 ottobre 2024 si è disputata l’ultima delle quattro prove di Coppa Italia di Società.

Coppa Italia di Società: le esordienti della SC Cesano Maderno conquistano il titolo

L’ultima volta che era stato in messo in palio lo scudetto tricolore per la categoria donne esordienti e donne allieve correva l’anno 2005 e aveva visto le atlete di Guido Roncolato affermarsi tra le donne esordienti e impossessarsi del titolo. A distanza di 19 anni, la formazione brianzola della S.C.Cesano Maderno è risultata ancora una volta tra le squadre protagoniste nel panorama nazionale e dopo esser state le leader di classifica per tutta la stagione, le ragazze esordienti hanno riconquistato il prestigioso titolo totalizzando 585 punti.

Ottimo risultato anche per le allieve

Ottimo risultato anche tra le donne allieve dove il team diretto da Guido Roncolato conquista il 6º posto in classifica a pari punti della quinta squadra.

La gara nello specifico ha visto tra le donne esordienti primo anno nuovo successo della portacolori cesanesi Nicole Bracco che ripresa una fuggitiva nell’ultimo chilometro lancia la volata dominando le avversarie e conquistando il 15º successo stagionale. Ottima prova anche per le compagne di squadra che sia nel primo anno con Vittoria Vitillo e Ingrid Corno che nel secondo anno con Irene Pancheri, chiudono tutte in zona punti con anche Martina Pianta che torna in top ten conquistando il 6º posto al traguardo.

Tra le allieve nuovo piazzamento di Emma Colombo che chiude in 10º posizione, mentre la compagna Vivienne Cassata è 13ª dopo essere scollinata al Colle dei Pasta tra le migliori; buona prova di tutte le ragazze cesanesi che chiudono una stagione ricca di appuntamenti e di successi oltre che innumerevoli momenti di impegno ed esperienza.

Grande la soddisfazione del presidente Fontana

Emozionate le parole del presidente Giuseppe Fontana, portavoce del consiglio direttivo della S.C.Cesano Maderno:

“I dirigenti della società esprimono una forte gratitudine alle proprie atlete e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto giovanile lavorando con pazienza e grande spirito di abnegazione, dagli sponsor ai sostenitori ai tifosi e soprattutto alle risorse umane. Uno Staff instancabile con un coeso gruppo di lavoro, senza dimenticare le famiglie che non hanno fatto mai mancare la loro presenza attiva su e giù per lo stivale.”

(foto copertina Flaviano Ossola)