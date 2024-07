Nuova domenica di gare per le ragazze della Sc Cesano Maderno di Patron Giuseppe Fontana che hanno preso parte alla terza delle quattro prove di Coppa Italia di Società per donne esordienti e donne allieve, questa volta in Toscana e precisamente a Prato.

Coppa Italia di Società, le ragazze della Sc Cesano impegnate nella terza prova

Per le donne esordienti percorso pianeggiante di 8 km da ripetersi più volte a seconda della categoria. Tra le donne esordienti primo anno 55 atlete al via provenienti da tutta Italia tra cui le cesanesi Nicole Bracco, Ingrid Corno e Vittoria Vitillo che devono fronteggiarsi su 32 km di gara. Il gruppo nonostante i vari tentativi di allungo durante le tornate del circuito, rimane per lo più compatto.

È nel giro finale che un tandem di atlete riesce ad evadere guadagnano una decina di secondi sul plotone, le ragazze cesanesi che militano nella testa della corsa cuciono ai meno 2 km dal traguardo l’allungo e si presentano in testa all’ultima curva per lanciare lo sprint finale. La portacolori cesanese Nicole Bracco si prende di forza metri importanti sul resto del gruppo e conquista così il suo 11º successo stagionale seguita dalle compagne Ingrid Corno e Vittoria Vitillo rispettivamente al 15º e 19º posto.

Esordienti

Per le donne esordienti secondo anno al via le cesanesi Giulia Lombardi e Irene Pancheri tra le 48 atlete partenti che si dovranno confrontare su 48 km di gara. Gara sin da subito attiva con vari tentativi di allungo nella testa della corsa, molto attiva la portacolori del torrazzo Giulia Lombardi che esce più volte in avanscoperta. L’arrivo anche in questo caso vede un’atleta avvantaggiarsi sul gruppo tanto quanto basta per godersi l’arrivo in solitaria mentre alle sue spalle il gruppo tenta la rimonta sul rettilineo finale dove Giulia Lombardi chiude al 9º posto sulla linea del traguardo.

Allieve

Finale differente per le ragazze allieve che oltre ad affrontare 5 tornate del circuito, nell’ultima tornata di gara devono affrontare un circuito più ampio di quasi 20 km che le porta ad affrontare la lunga salita di Seano.

Gruppo che procede compatto nonostante le forti accelerazioni in testa alla corsa e i tentativi di allungo delle ragazze cesanesi durante l’arco delle tornate pianeggianti. Il plotone che si presenta unito ai piedi dell’ascesa, sarà completamente sgretolato in cima alla salita, con la cesanese Vivienne Cassata che scollina nel gruppo in testa forte di una 15ª di unità, seguita da Emma Colombo e Paola Zucca nel gruppo delle immediate inseguitrici. Il gruppo di testa nei 10 km finali mantiene il distacco e il finale di gara è tutto da giocarsi tra le fuggitive, fin quando a pochissimo dall’arrivo un’atleta emiliana forza l’andatura e guadagna quanto basta per tagliare per prima il traguardo, mentre la cesanese Vivienne Cassata sfiora nuovamente la top ten chiudendo all’11º posto.

Una ricca giornata di gare per le ragazze di Guido Roncolato che saranno nuovamente in azione questa settimana su pista prima di affrontare domenica prossima la Giornata Rosa di Osasco (TO).

Le foto