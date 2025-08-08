Motori

L'altro pilota del team vimercatese, Stefano Beffa, non riesce invece a entrare in zona punti

A Misano Adriatico, per il terzo appuntamento della Coppa Italia, il team vimercatese si è presentato con i suoi due piloti in sella a due diverse moto e per entrambi si trattava di un esordio: Matteo Boffi con la sempre competitiva Aprilia RSV4 APX2 1100 e Stefano Beffa con la nuovissima BMW M1000RR, la stessa che sta lottando per il mondiale superbike guidata da Toprak Razgatioglu.

Coppa Italia, podio per Matteo Boffi di MC7 Corse

Ovviamente la messa a punto della moto tedesca ha creato qualche problema allo staff di Matteo Colombo, oltre che di confidenza con il pilota ma, grazie all’esperienza del team di Vimercate di MC7CORSE, con il passare dei turni le cose sono migliorate e sulla griglia di partenza Boffi occupa la quarta posizione con un tempo di 1.44.498 staccato di soli 2 decimi dal poleman Bossini; Beffa si piazza tredicesimo (1.46.083) scontando la scarsa conoscenza della BMW. In effetti per il campionato i due piloti del team brianzolo sarebbero secondo e nono, ma presenza di diverse wild card (che non entrano nelle classifiche) ha un po’ alterato la griglia

La gara, sulla distanza di 8 giri, parte sotto una pioggia battente con la pista al limite del praticabile e in queste condizioni spesso emergono sorprese: come logico conta moltissimo la confidenza del pilota con la sua moto, l’attitudine alla guida con la pista bagnata e il lavoro dei tecnici della squadra che ha dovuto adeguare l’elettronica del motore e la ciclistica alle mutate condizioni, senza aver avuto il tempo di verificarne gli effetti.

Mentre Bossini naufraga nelle retrovie (finirà fuori dalla zona punti), Boffi trova un eccellente feeling con l’Aprilia e si piazza in quarta posizione assoluta (seconda degli iscritti al campionato) preceduto dallo spagnolo Maximilian Seelos (solo dodicesimo in griglia) a suo agio in queste condizioni. La pioggia aumenta costringendo la Direzione Gara a dare bandiera rossa dopo 5 giri, ma le condizioni erano veramente oltre il limite di sicurezza. Stefano Beffa non riesce a entrare in zona punti, ma certo un esordio più difficile non poteva capitare.

(Nella foto: Matteo Boffi alla guida sulla pista allagata)