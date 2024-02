Una giornata baciata da un clima tutt’altro che invernale in quel di Agrate all’interno del parco Aldo Moro, dove nel weekend si è tenuta la terza prova del campionato brianzolo.

Ctl3 Atletica impegnata nella terza prova del campionato ad Agrate

Prova, organizzata in modo esemplare dal gruppo podistico “ Gamber de Cuncuress”, a cui erano presenti anche gli atleti del Ctl3 di Bernareggio che conquistano anche diverse medaglie.

In particolare nella prova femminile si distingue Passoni Sabrina, che parte forte e trascina la gara su ritmi elevati: meta gara si stacca insieme a Martina Bilora ( Orecchiella Garfagnana ) e Vagni Monica di Paratico. Successivamente un'azione di forza di Bilora mette in difficoltà Passoni Sabrina che però resiste bene e conquista il secondo posto tra le seniores dietro a Bilora Martina, specialista delle lunghe distanze ed a suo agio nei cross. In mezzo alle due comunque da segnalare l’ottima prova della più matura Vagni Monica.

Ottima prestazione quindi di Passoni che ha usato questa prova in funzione dei campionati italiani di cross a staffetta che si svolgeranno il 9 e 10 marzo a Cassino.

Gara maschile

Stessa cosa per l’esperto Ba Filippo che tira tutta la gara e fa selezione, tanto che alla fine gli resiste solo Burrini Matteo (CUS INSUBRIA VA). Una volata la loro decisamente spettacolare conclusasi a favore di Burrini a soli 5 metri dal traguardo.

Bravissimo ed ottima prova anche per Molena Daniele: il giovane atleta classe 2003 è si è classificato secondo nella categoria promesse. Sempre più convincente la sua prova.

Tutti in preparazione per i campionati Italiani di Corsa Campestre di Cassino.

Cambi ai vertici della società

Questi risultati sono i primi che arrivano dopo un cambio ai vertici della società CTL3 ATLETICA: il presidente Tornaghi Giuseppe ora è vice presidente ed al suo posto è stato eletto Passoni Pasqualino che invece rivestiva la carica di Vice presidente.

Entrano a far parte del direttivo sociale anche Dragoni Enzo e Ravasi Agostino, così come ha lasciato la carica di consigliere Cesana Alfredo, dopo molti anni di lavoro nella società. IL CTL3 ATLETICA prosegue quindi di slancio e con obbiettivi precisi ed ambizioni. Il tecnico Faccio Laura a breve farà fare l’esordio stagionale al gruppo dei giovani atleti oramai pronti per gettarsi nella mischia.

Settimana prossima saranno già in pista ai campionati Italiani Indoor di Ancona gli Allievi, lombardi Monic e Bregni Tommaso, con possibilità di inserimento anche di Buzzi Matteo.