CTL3 da sballo sulle strade lombarde

Portacolori del CTL3 grandi protagonisti sia a Melegnano sia a Concorezzo dove hanno avuto spazio i più giovani

Atleti del CTL3 grandi protagonisti sulle strade lombarde nelle gare che li hanno visti protagonisti

La prima gara

Melegnano ha ospitato la ESET 5k Run, gara nazionale su strada, divisa in due parti, una kermes e una assoluta.

Nella gara assoluta grande prova di Sabrina Passoni che vince la prova assoluta seniores femminile, con l’ottimo crono di 19.01 , e con lei terza Giulia Rota in 19.36.

Gara tutta di testa in una atmosfera stimolante con un grande pubblico e tantissimi concorrenti al via.

Passoni sta allungando le distanze e pare si trovi bene, cosi’ come Rota al traguardo terza seniores femminile. Bene anche Michael Cappello nella maschile in ripresa dopo infortunio e malattia.

La manifestazione era impostata sulla presenza del Campione Europeo 2022 dei 10000 e fresco vincitore della maratona di Londra Yeman Crippa, che pero era presente solo come testimonial avendo avuto un piccolo problema in settimana.

Settore giovanile a Concorezzo

Anche qui nutrito gruppo del CTL3, i migliori sono stati i Cadetti con Mattia Vertemati terzo, Riccardo Mauro quarto loro nel 2012, cosi’ come Adam El Omri settimo e settimo anche Andrea Mapelli junior nel 2011.

Ottima prova anche per l’esordiente Adriano Merlo quarto. Decimo Leonardo Mauro

Ma ben tutto il gruppo con diversi top 10, Lucrezia Colnago ottava nelle ragazze cosi’ come Erica Brignano nona.

Gruppo al completo con i tre Pirola, Mario, Sirio e Alan a dare il loro supporto alla classifica di società