Ancora grandi soddisfazioni per il Ctl3 Atletica e Aggregati i cui atleti, nel fine settimana, hanno partecipato a diverse competizioni.

Ctl3 e aggregati: grandi soddisfazioni nelle ultime gare

Si parte dal meeting Summer Atletica di Verona dove per la squadra brianzola ha partecipato Davide Cremonini portando a casa una doppia soddsfazione: non solo il miniimo per i Campionati Italiani allievi nei 400 grazie ad un tempo di 51.06 ma anche la vittoria nella prova Allievi. Un'altra bella sorpresa è arrivata da Luca Bo che migliora di quasi due secondi il suo personale e arrivsa secondo negli Allievi con il tempo di 53.10.

A Brescia invece si è tenuto il Challenger Nazionale: qui ha fatto molto bene Giulia Rota che ha mantenuto il tempo di 62.85, non sufficiente tuttavia per accedere alla finalissima.

Ha fatto bene anche Matteo Buzzi che al Meeting Interregionale di Piacenza ha chiuso ottavo e secondo tra gli Allievi con un tempo di 23.11.

La partecipazione alla Monza Resegone

Gli atleti del Ctl3 hanno preso parte anche alla Monza Resegone che si è tenuta sabato 22 giugno, in particolare alla formula "Relay". I portacoli della squadra di Bernareggio erano infatti presenti nelle frazioni da Monza a Osnago, Da Osnago a Olginate e da Olginate a Capanna Monza.

Significativa la vittoria nella terna maschile sponsorizzata "Affari e Sport" con Filippo Ba insieme a Antonino Lollo e Diego Testa. Bene anche la terna mista STTC con Sabrina Passoni, Micheal Cappello e Matteo Mantua, secondi al traguardo. Senza dimenticare gli altri atleti Ctl3 presenti nelle varie terne tra cui Emanuale e Antonio Barbaro, Massimo Merli, Davide e Franco Barzio e Marco Biffi. Tra i presenti anche Oliviero Cavalleri, Laura Michelucci, Simone Comotti, Gregorio Gonihlio.

Infine a Roma, ai Campionati Italiani Master, Maria Grazia Zuliani si è laureata campionessa italiana nei 400 metri in 74.48, raggiungendo anche la seconda posizione nei 200 metri in 33.12.