CTL3 impegnato tra Bergamasca e Padova

Fine settimana impegnativo per i portacolori del CTL3 atletica, che sono stati impegnati nella Bergamasca e a Padova

Nella Bergamasca

Ad Albino si è svolto il cross della Perola, gara tradizionale del settore giovanile della Bergamasca in un percorso molto impegnativo. A cogliere il miglior risultato è stata l’allieva Beatrice Mauro ottima quarta.

Anche i più giovani non sono stati a guardare e cosi gli esordienti Leonardo Mauro (fratellino di Beatrice) è giunto ottavo, Adriano Merli decimo, Sirio Pirola 24esimo e Alan Pirola 29esimo su un totale di cento partenti.

Notevole anche l’undicesimo posto nella categoria ragazze di Lucrezia Colnago.

I Cadetti, tutti al primo anno, si sono destreggiati discretamente con Riccardo Mauro 17esimo e Andrea Mapelli 20esimo, peccato per l’infortunio di Adam El Omri: su un percorso davvero ostico, pieno di buche e salite, si è procurato una distorsione che gli ha impedito di chiudere la gara.

Contributo notevole da parte della categoria Ragazzi con Mario Pirola e Fabio Scaramuzza e della esordiente Lara Misani che contribuiscono al punteggio societari.

A Padova

Nel frattempo a Padova verifica per i 400 centisti junior in una indoor di assaggio per stabilire a che punto è la preparazione. Discrete le prove di Davide Cremonini con 52.15, Tommaso Bregni con 52.40, Maximilian Mengon, ottimo esordio con 53.32.

Gli aggregati

Da segnalare anche i risultati degli aggregati CTL3, come Filippo Ba (che veste attualmente la maglia del Gav Vertova) vincitore della prova del Campionato Brianzolo di Seregno.

Ottimo secondo posto al fotofihish, stesso tempo del primo (il magrebino Mohammed Lamari), di Luca Ronchi (Luciani sport team) che si avvale dei tecnici CTL3 per la preparazione, nella gara della mezza maratona di Novara tempo finale 1h10.46