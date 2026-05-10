CTL3 protagonista su più fronti

Anche questo fine settimana il CTL3 atletica impegnato su diversi fronti.

La gara

A Villasanta si è svolto il Trofeo E. Specchio, corsa su strada giovanile, poi la la UTALC 15km TRAIL LECCO-GALBIATE internazionale e la TUTTA DIRITTA, gara ufficiale nazionale omologata sui 10km e CDS allievi-ve a Clusone

Il risultato più eclatante è stata la vittoria alla UTALC che si svolge sui monti tra Lecco e il Monte Barro. Trail Internazionale su diverse distanze e sulla 15k notevole il successo di Mattteo Mantua che percorre il tracciato in 1h18.30 (record del tracciato) battendo il francese Couvey Elioh, terzo Rosa Stefano e quarto lo Svizzero Oliva Jonas.

Questo ottimo risultato dà fiducia a Matteo Mantua per il prosieguo della stagione che gia lo sta vedendo andare molto bene nei Trail. Nella 60k bene anche Ghezzi Andrea per lui solo una prova per testare la propria resistenza.

Poi l’ottimo ottavo posto del solito Luca Ronchi nella “TUTTA DIRITTA” di Torino, facendo segnare l’ottimo tempo di 30.28.

A Clusone una bufera di forte vento ha fatto saltare il cronometraggio tanto che le gare sono state sospese e rinviate, quindi unica a riuscire a gareggiare e’ stata Beatrice Mauro nei 400 allieve, ma i risultati ufficiali non sono ancora riusciti ad essere computati

Infine a Villasanta gran divertimento e notevoli numeri, e il settore giovanile CTL3 si è espresso al meglio.

Significativi i risultati dei Cadetti, 3^ nei 2012 Mattia Vertemati, 5^ Riccardo Mauro poi 4^ nel 2011 di Andrea Mapelli junior Tra i piu piccoli bene Lara Misano 5^ nelle esordienti, una fila di top ten nelle altre prove, con Mike Sadoottavo negli EM09, ottavo Adriano Merli negli EM10 e ottava Anche Lucrezia Colnago nelle RAGAZZE e nelle RAGAZZE 2014 bene Erica Briganó.