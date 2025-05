Un altro fine settimana di competizioni per gli atleti del Ctl3 di Bernareggio, presenti su diversi campi di gara. Ecco tutti i risultati.

Ctl3, tutti i risultati delle gare del weekend

Ancora un fine settimana intenso per il CTL3 Atletica che ha vissuto un altro fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni.

Ottima prova dei giovanissimi ai Provinciali di Concorezzo

Particolarmente brillante è stata la performance dei giovani atleti ai Campionati Provinciali Ragazzi di Concorezzo. Mattia Vertemati si è messo in luce nella sua gara, lottando per il podio e sfiorandolo proprio nel finale. Ha concluso al quinto posto con un eccellente tempo di 3:10.41, in una competizione molto combattuta.

Nella seconda serie, Adam El Omri ha fatto registrare un notevole miglioramento, abbassando il suo personale nei 1000 metri a 3:26.82.

Tra le ragazze, Lucrezia Colnago, al suo primo anno nella categoria (essendo del 2013), ha dimostrato carattere pur non riuscendo a migliorare il proprio primato. Ha risentito del contatto fisico con avversarie più mature ed esperte, ma ha comunque ottenuto un buon 3:45.33.

Il gruppo giovanile del CTL3 sarà ora impegnato venerdì 23 maggio 2025 nella corsa su strada di Concorezzo.

Buzzi brilla ai Regionali Studenteschi di Pavia

Venerdì 16 maggio, a Pavia, si sono svolti i Campionati Regionali Studenteschi, dove Matteo Buzzi ha compiuto un'impresa nei 100 metri. Ha stabilito un nuovo primato personale con un ottimo 11.24, qualificandosi per la finale.

In finale, Buzzi è stato ancora capace di esprimersi al meglio, conquistando un podio inaspettato con il terzo posto in 11.28. Un risultato quasi impensabile alla vigilia, che rappresenta un ottimo auspicio per i suoi 200 metri, la sua gara preferita.

Ronchi protagonista nell'Arconate ESET Circuit

Nell'Arconate ESET Circuit – 5km Fast Run, Luca Ronchi ha confermato il suo eccellente stato di forma correndo i 5000 metri su strada in 15:04. Si è classificato primo nella categoria SM35 e, soprattutto, sesto assoluto. Nonostante gareggi per la Luciani Sport Team, Luca Ronchi è seguito dal CTL3 Team. Per motivi lavorativi risiede a Gravellona Toce e per questo ora è tesserato lì. L'aspetto più importante è che si trova attualmente in testa al Trofeo ESET, a una sola prova dalla fine: il Trofeo Sempione di Milano, che si terrà il 15 giugno. Prima di quella data, parteciperà anche alla gara di Ronco Briantino il 7 giugno 2025.

Nella gara di Arconate, da segnalare anche la buona prestazione con primato personale di Andrea Balconi, 14° nella categoria SM35 con il tempo di 18:21.