Un vero e proprio successo di partecipazione e pubblico ha chiuso come meglio non avrebbe potuto la Quattro Giorni Danza Passion, ovvero lo spettacolo di fine anno dell’accademia artistica di Burago.

Danza Passion chiude l’anno col botto, successo per la quattro giorni di saggi

Uno show straordinario e vulcanico che ha lasciato tutti a bocca aperta grazie a una regia che come ogni anno riesce a regalare emozioni e a innovarsi sempre più. Merito della macchina organizzativa e di ballerine e ballerini che tra il palazzetto dello sport buraghese e il palco del «Nuovo» di Arcore, nel fine settimana, hanno dato vita a tutta la propria passione per la danza, riuscendo a coinvolgere un pubblico numeroso e molto più che partecipe alle performance del giovani artisti.

Lo spettacolo ha registrato i tutto esaurito in ogni serata, da giovedì a domenica. Un lavoro di squadra che certifica una volta di più l’eccezionale bontà di un progetto accademico che rappresenta un importante punto di riferimento nel panorama artistico brianzolo e non solo.

Il dettaglio delle quattro giornate

A «battezzare» la rassegna è stato l’ACROSHOW, una vera e propria esplosione di energia, sorrisi, impegno e concentrazione con le esibizioni di Acrobaby, Acrobatica e Cheerleader Fuxia insieme agli ospiti del gruppo HipHop Under14 accademico e Giorgia Ardesi – Brazilian Funk. Il giorno successivo, venerdì, è stato un tripudio di sorrisi, intesa, tecnica, supporto reciproco e spettacolo artistico. Un’ondata di luce e di adrenalina che ha illuminato il teatro di luci viste ed interpretate da ogni punto di vista che ha visto sul palco atlete e atleti delle sedi FUXIA di Burago, Ornago, Vimercate e Lecco. Ospite il cantante Marco Giallanza.

Il weekend invece si è aperto sabato con LUMÌ una dolcissima esperienza di viaggio alla scoperta di tutti i modi di illuminare il mondo. Il palco del Nuovo ha visto esibirsi in serie: Magie di Danza di Betta, Danza Moderna Baby di Sara, Danza Classica Baby di Pauli, Danza Classica Junior di Pauli, Danza Moderna Elementary e Medium di Alice, Hiphop Elementary di Sasko, Danza Moderna Elementary di Pauli e Lisa e Danza Classica Elementary di Mirian. Inoltre sono stati ospiti Cheer FUXIA, SCIURADANCE E ACCADEMICO HOTS. A seguire poi è stata la volta di FLASH, un lampo di crescita che ha coinvolto tutto il pubblico in un meraviglioso viaggio alla scoperta del periodo della preadolescenza. Si sono esibiti tutti i gruppi di: Hiphop Junior e Medium, Contemporaneo Junior, Danza Classica repertorio, Danza Moderna Medium e Breakdance. La giornata di sabato è stata chiusa infine da LUCI D’ORIENTE con un viaggio tra colori, ritmi, suoni e sorrisi. Un vero e proprio mix curato dalla direzione artistica di Paola Piccolo in collaborazione con Universo Fuxia.

Domenica invece ha chiuso la kermesse ECLIPSI con una celebrazione della luce in tutte le sue forme. A salire sul palco sono stati: HipHop Under14, Hiphop Under16, Hiphop ADV, Hiphop Adulti, Danza Moderna Adulti, Danza Moderna Teen, Danza Moderna PRO, Contemporaneo Teen, Commercial, Heels Young, Heels e Hiphop & House di Betty Style.

Premi e Borse di Studio

Durante la quattro giorni non sono mancati infine i premi. Sono stati consegnati i Premi Talento, intitolati alla memoria di Leonardo Sirtori e arrivati quest’anno alla quinta edizione, a Elisabeth Minio, Silvia La Marca, Claudia Stilo, Sofia Fumagalli Margherita Ronco e Gaia Collia. Il premio Bellydancer dell’anno è andato invece a Margherita Ronco, mentre il Bellydance seniority a Lucia Darario. I Fuxia Award sono stati consegnati invece ai genitori di Leo Sirtori, per aver trasformato l’amore per Leo in un messaggio che continua a vivere attraverso il talento, il coraggio e i sogni di tanti giovani artisti in questi primi 5 anni; a Strumentecnica per aver scelto di investire nei sogni nel talento e nelle possibilità delle nuove generazioni, trasformando il sostegno in opportunità concrete per i nostri giovani performer e a The Barlafus, Perché ci sono realtà che non si limitano a sostenere un progetto, ma scelgono di camminare accanto alle persone, condividendone energia, valori e sorrisi.A THE BARLAFUS, per la sincera amicizia e il cuore con cui fanno parte del nostro Universo Fuxia. Dopodichè a Walter Paparo, Edoardo Falasco e Concetta Giuliano Danza Passion ha consegnato un riconoscimento speciale per “Amicizia e Stima Lavorativa”.

Infine nel corso della quattro giorni sono state assegnate anche diverse borse di studio: la borsa di studio STRUMENTECNICA srl GLOW UP a Elisa Biava, la borsa di studio MADTAX IMPEGNO E DEDIZIONE è andata a Elettra Arioli, quella STRUMENTECNICA PREMIO EVOLUZIONE a Nicole Castronuovo, la VISION LAB NON MOLLARE MAI a Mattia De Santis, quella IMPEGNO E VERSATILITÀ URBAN a Leilani Gallucci, la BRIANTEO IMPEGNO E FEDELTÀ a Greisa Curri e Angelica Mudò, la Next Gym Studio “Non è mai troppo tardi” per Mattia Mereu, la STRUMENTECNICA a Matilde Ghisleri, Anna Zanotti, Marika Santobuono e Chiara Cianfano, la Premio mettersi in gioco a Giorgia Ardesi e infine la Premio Incentivo a Isabella Morandi.

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