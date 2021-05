Il vimercatese Davide Donati e la compagna Michela Castoldi salutano l’Aerobica dal tetto del Mondo

La Coppia mista azzurra Michela Castoldi (di Legnano) e Davide Donati (di Vimercate), ha vinto la medaglia d’oro al 16° Campionato Mondiale di Baku, in Azerbaijan.

Non poteva esserci modo migliore di salutare la Ginnastica Aerobica e i tanti appassionati di questa disciplina che in tredici anni li hanno seguiti e supportati. Una storia sportiva, la loro, cominciata nel 2008, quando vinsero il bronzo al World Age Group Competition di Ulm (GER), proseguita con il bronzo agli Europei di Arques (Francia) nel 2013, l’argento ai Giochi Europei di Baku (Azerbaijan) nel 2015, la piazza d’onore ai Campionati continentali di Elvas (Portogallo) nello stesso anno, senza dimenticare l’oro in Coppa del mondo di inizio 2018 a Cantanhede (Portogallo) e quello agli European Games di Minsk del 2019, solo per citare alcuni dei loro più grandi successi.

L’emozionante esercizio di addio, sulle note di “Goodbye My Lover” di James Blunt, ha suscitato una forte emozione nella coppia azzurra, che non è riuscita a trattenere le lacrime al termine della gara, mentre salutavano tutti i loro amici seduti sugli spalti e i tanti spettatori in diretta sul canale Youtube federale.

L’inarrivabile 22.400 di Castoldi e Donati – allenati nell’Aerobic Fusion da Gloria Cappai, Andrea Brambilla, Marta Pozzoni, Giulio Castoldi e Vito Cristallo – costringe la formazione ungherese sulla piazza d’onore con 22.100. Bronzo per quella russa con 22.059. Ai piedi del podio azero, invece, la Bulgaria con 22 punti netti. È la terza volta consecutiva che il duo italiano fa risuonare l’Inno di Mameli in una competizione mondiale.

I complimenti della Regione

I complimenti, questa mattina, sono arrivati anche dal Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

(foto dalla pagina Facebook del Governatore Fontanan)