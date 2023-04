A salire sul podio questa volta è stato Davide Pagliano. E' suo infatti il secondo posto nella XC Monferrato, la consueta gara XC di inizio primavera sui trail di Villadeati, dove Carlo Bruzzone , un altro portacolori di Pavan Free Bike, ha ripetuto il quarto posto della settimana prima a Veduggio.

Davide Pagliano di Pavan Free Bike è da podio

I due atleti della squadra di Sovico hanno cercato di mettersi subito davanti per lottare per le posizioni buone. Davide ha trovato il varco giusto e ha avuto ottime risposte in termine di prestazioni, concludendo la gara di quattro giri di un circuito piuttosto impegnativo in nona posizione assoluta che gli è valsa il secondo posto tra i Master 4. Ripreso il ritmo dopo un contatto in partenza con un altro concorrente, Buzzone ha ritrovato la concentrazione giusta per lottare per la terza piazza fino all’ultimo giro, rimandando però l'appuntamento con il primo podio, contro un avversario che ha fatto la differenza nelle ultime salite.

Bene anche Boffelli

C’era da difendere la maglia azzurra di leader di categoria di Brixia Adventure MTB per Cristian Boffelli e, al termine della seconda tappa del circuito delle sette granfondo bresciane, il 27enne di Paladina con un’ottima gara ha mantenuto il primato conquistato nella prima tappa a Concesio.

Quinto assoluto alla Granfondo Wild Valtrompia, anche alla Granfondo XTech MTB Città di Brescia Boffelli ha avuto chiuso nelle prime posizioni, concludendo al settimo posto.

”Sono partito gestendomi sulla prima salita che era molto lunga - ha spiegato Boffelli. Subito c'è stata la scalata del Monte Maddalena che ha fatto la selezione, poi a fine della discesa che riportava a fondovalle, ho trovato un gruppetto con cui siamo arrivati nell'ultima parte di gara che conoscevo. Sull’ultimo strappo di Monticello, sono riuscito ad avvantaggiarmi insieme a Zaglio ed arrivare al traguardo sulla sua ruota. Sono contento perché era una gara impegnativa per le mie caratteristiche, avere interpretato i suoi 47 chilometri in questo modo è la riprova che mi sto allenando nella direzione giusta anche per queste gare più impegnative”

Giornata no per Pessina

Peccato che la Granfondo XTech MTB Città di Brescia non abbia restituito a Fabio Pessina il frutto di tanto impegno, l’adattamento alla nuova bici e una giornata non proprio delle migliori gli hanno negato un risultato di prestigio. Pessina ha chiuso 74°, ha provato a stringere i denti ma non c'è stato niente da fare, la sua condizione in questi giorni era buona ma purtroppo ha fatto fatica sin dai primi chilometri e non è riuscito a sbloccarsi, oggi le sue gambe proprio non ne volevano sapere di andare.

(nella foto di copertina Davide Pagliano)