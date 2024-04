Al PalaFacchetti di Treviglio é tempo di derby per la Lissone Interni, che ospita Desio per l’ultima partita casalinga della propria regular season, valida per la 33^

giornata del campionato di Serie B Nazionale, in cerca di punti playoff.

Derby amaro per Brianza Casa Basket: la spunta l'Aurora Desio

Brianza fatica ad entrare immediatamente in partita, non riuscendo a trovare grande fluidità offensiva e concedendo qualcosa di troppo alla squadra di Desio, che trova anche il +7 sul 14-21 e conduce nel punteggio dopo un quarto di gioco (21-23). Nel secondo periodo la Lissone Interni finisce ancora a -7, ma è brava a rispondere e a rimettersi subito a contatto di Desio, che però interpreta correttamente la partita, continua a giocare la propria pallacanestro e trova per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Fumagalli a due minuti dall’intervallo lungo; BCB però riesce ancora una volta a rispondere al tentativo di allungo ospite, chiudendo così il primo tempo dietro solamente di sei lunghezze: 39-45 il punteggio.

Al rientro dagli spogliatoi la partita non cambia, i ragazzi di coach Lombardi ci provano, ma gli ospiti continuano ad interpretare molto bene il match, riuscendo così a trovare nuovamente la doppia cifra di vantaggio e a mettere tre possessi pieni di divario fra sé e la Lissone Interni all’ultimo mini riposo (58-67). Nel quarto quarto l’inerzia pian piano cambia, Desio muove di meno il pallone in attacco, BCB trova maggiore fluidità offensiva e riesce così a mettere per la prima volta la testa avanti con la penetrazione di Galassi; vantaggio che aumenta nei minuti successivi, prima con la tripla di Loro e poi dello stesso Galassi, che regalano così il massimo vantaggio alla Lissone Interni sul +5 a tre dalla fine.

Al primo vero momento di difficoltà Desio risponde presente e con un parziale di 7 - 0 torna avanti nel punteggio, prima di chiudere definitivamente i conti nel finale grazie a due importanti difese e a cinque punti in fila di Giarelli: 84-88 il punteggio al PalaFacchetti.

Ora l'ultimo match della stagione regolare

Alla Lissone Interni rimane ora un’ultima partita da giocare per chiudere la propria stagione regolare: domenica prossima sul campo di Castell’Arquato contro Fiorenzuola.

(photo credit: sergio_crippa.sports)

