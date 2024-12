Desio si spegne nel finale: vince Lumezzane all'overtime

Ultima partita del 2024 per la Rimadesio, che è stata sconfitta in casa al supplementare da Lumezzane dell’ex Baldini.

La gara

Lo staff arancioblu, con Perez e Chiumenti ancora ai box, cambia il proprio assetto iniziale e, rispetto alle precedenti uscite, schiera Albique al posto di Torgano. Per l’Aurora, mani fredde e basse percentuali dal campo in avvio di partita, come testimonia il primo canestro di Mazzoleni arrivato solo dopo tre minuti. Lumezzane muove meglio il pallone rispetto ai desiani, che offensivamente faticano a trovare ritmo offensivo e soluzioni non contestate: 15-20 il punteggio al primo mini riposo.

Nel secondo quarto, Desio riesce a superare gli ospiti con la tripla di Torgano (25-23). Da quel momento la partita vive di sorpassi e controsorpassi, con la Luxarm che riesce a finire il primo tempo in vantaggio di una lunghezza: 38-39 recita il tabellone del PalaFitLine

all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la partita viaggia sull’onda dell’equilibrio fino all’ultimo possesso. Nel quarto periodo Fumagalli si prende la squadra sulle spalle, non sbaglia a cronometro fermo e regala il +3 a Desio a 15′′ dalla sirena finale. Lumezzane cerca Badini, che dalla lunga

distanza non fallisce ed impatta nuovamente il punteggio. L’ultimo tiro, proprio di Fumagalli, si spegne sul ferro e costringe gli arancioblu a giocare un tempo supplementare.

L'overtime

Con l’inerzia spostatasi in favore della compagine bresciana, l’Aurora non riesce a rimanere a contatto con Lumezzane, che scava il solco decisivo e, anche grazie agli ultimi due canestri da oltre l’arco di Vitols, vince 81-88 una partita combattuta per tutti i 45 minuti.

Un’altra sconfitta con scarto ravvicinato lascia l’amaro in bocca alla Rimadesio, che non riesce a regalare l’ultima gioia dell’anno ai propri tifosi. Il 2025 inizierà a Imola, in casa della Virtus, domenica 5 gennaio, ultima partita del girone di andata.