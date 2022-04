Dieci anni da sogno con il "Dream Volley": grande festa in palestra a Lesmo

Anniversario

La società di pallavolo con sede a Peregallo ha celebrato lo storico traguardo con atleti e sponsor: "Grazie a chi ha creduto in noi"

Un sogno che si è trasformato in realtà: grande festa in palestra a Peregallo di Lesmo per il "Dream Volley", la società di pallavolo che ha tagliato il traguardo dei dieci anni di attività.

Moltissime le persone che ieri, mercoledì 20 aprile 2022, hanno voluto partecipare a un momento di grande festa per ricordare i dieci anni dalla fondazione della società. Era infatti il 2012 quando il presidente Tino Ghezzi decise di dare corpo ai suoi sogni dando vita a una nuova associazione sportiva che, nella palestra di Peregallo, potesse accogliere al suo interno ragazzi e ragazze con una passione in comune: la pallavolo.

"Abbiamo cominciato con pochi amici e undici ragazze provenienti dai dintorni: non avevamo certezze, ma solo un sogno - ha raccontato Ghezzi - Di anno in anno siamo cresciuti e oggi contiamo più di 100 tesserati, segno che forse qualcosa di buono lo abbiamo fatto"

Oltre la pallavolo

Sport, ma non solo. Durante questi dieci anni il "Dream Volley" ha anche consolidato progetti con le scuole elementari di Lesmo, Camparada e Correzzana: l'obiettivo è quello di esaltare gli aspetti formativi e di divertimento del gioco della pallavolo. Impossibile poi non citare il rapporto di amicizia con l'associazione "Quelli che con Luca", impegnata nello studio e la cura della leucemia infantile; ma anche con la Iena Ismaele La Vardera, promotore di una campagna contro la cultura dell'illegalità, in particolare alla mafia.

"Grazie a chi ha creduto in noi"

Durante la serata sono state poi presentate le squadre che compongono la società: dal mini volley fino alla Serie D, categoria in cui milita sia una selezione femminile, sia una maschile. Presente alla cerimonia anche Massimo Sala, presidente del comitato territoriale della Federazione Italiana Pallavolo, l'intero direttivo del "Dream Volley" e gli sponsor.