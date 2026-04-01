Dipo da impazzire: i ragazzi di Velasca stravincono al primo colpo

Tutto è nato da un discorso tra un gruppo di amici appassionati di calcio, quello verace, che si gioca sui campetti, lontano dai riflettori, dove l’unica spinta motivazionale è la passione.

Il sogno diventato realtà

“Perché non tornare a giocare tutti insieme, come facevamo da bambini, sul nostro campo, con i nostri colori?”.

Per la Dipo Velasca una cavalcata trionfale al primo tentativo

E quel discorso, quel sogno fatto seduti sul muretto dell’oratorio, è diventato realtà. Al primo Campionato disputato, in Open C, la Dipo Velasca si è laureata campione a 7 del Csi, guadagnandosi la B. Una vera e propria cavalcata trionfale.

I mitici colori biancoverdi

A fare in modo, l’estate scorsa, che quel sogno prendesse forma e diventasse realtà, con i gloriosi colori biancoverdi, 8 anni dopo l’ultima volta, sul mitico campo dell’oratorio della frazione, sono stati Giuseppe Colombo, Maurizio Magni, Dario Magni e Mirko Socci in qualità di responsabili. L’impegno dei ragazzi si è dimostrato subito, contribuendo oltre che ad allenarsi, anche a preparare il campo per le partite e tenere puliti gli spogliatoi.

L’entusiasmo della frazione, a decine anche in trasferta

Subito i risultati hanno fatto crescere l’entusiasmo in frazione, tanto che la neonata curva del è sempre presente numerosa in casa. La partita casalinga è diventata un appuntamento imperdibile con tante persone che seguono il match anche dalla strada, aggrappate alla cancellata a ridosso del campo. A decine si aggregano alla squadra anche in trasferta.

Numeri da record

Il comportamento dei ragazzi e dei mister è stato sempre esemplare e degno dall’oratorio che rappresentano. I risultati hanno permesso di festeggiare la matematica promozione con ben tre giornate di anticipo. Ben 52 i punti totalizzati (e ancora una partita da recuperare), più di 100 gol fatti e 10 punti dalla seconda in classifica.

Sabato l’ultima partita casalinga e la grande festa

Sabato, in occasione della prima partita casalinga da neo campioni, è esplosa la festa alla presenza di tanti tifosi e famigliari. Per la cronaca i ragazzi hanno infilato un nuovo successo, l’ennesimo, vincendo 7-4 contro la Robur Seveso.

“Più Bella cosa non c’è”

Dopo il triplice fischio, il brindisi, la consegna della coppa, alzata indossando la maglia celebrativa con la scritta «Più Bella cosa non c’è», con B ben in vista per celebrare la promozione.

La rosa

Di seguito i nomi che compongono la rosa a disposizione dei mister Luca Motta e Gerardo d’Ambrosio: Mirko Ginelli, Simone D’Angelo, Daniele Nino, Thomas Casiraghi, Edoardo Bottazzo, Lorenzo Ferri, Luca Prasedi, Gioele Acquafermata, Simone Socci, Alessio Ferri (captitano), Wassim Ben Ahmed, Francesco Patarino.

Le foto della festa