Doccia fredda per l'Easyvolley: dovrà giocare fuori Desio

L'Easyvolley dovrà giocare fuori Desio: "Siamo ambiziosi, ma il Comune non ci premia". E' l'amaro commento della società dopo l'assegnazione degli spazi a disposizione delle società sportive.

Tante iscrizioni per l'Easyvolley Desio, ma pochi spazi in città

"Abbiamo avuto una risposta purtroppo non positiva dal Comune: all’assegnazione degli spazi ci hanno concesso solo una palestra per un pomeriggio e ci siamo rimasti male, ma faremo il meglio; continuiamo a ricevere richieste di iscrizioni da genitori e ragazze e prenderemo chi riusciamo".

Sono le parole di Matteo Mariani, direttore sportivo dell’Easyvolley Desio, che, però, nella sua città l’anno prossimo giocherà ben poco. Il Comune ha infatti pubblicato l’assegnazione degli spazi palestra per il 2023-24 e questa società che negli ultimi anni è rinata dalle proprie ceneri non è stata particolarmente fortunata. Nel 2021 le iscritte infatti a un certo punto erano solo 4, oggi sono addirittura 150, con quattro squadre giovanili, due di "grandi" che giocheranno entrambe la Prima divisione con la Serie D nel mirino e altre selezioni over con giocatori che vogliono continuare a giocare anche in età più avanzate.

"Avremo squadre che giocheranno fuori città"

A Desio però gli spazi a disposizione sono ridotti e per questa società, che ha fatto la storia dello sport cittadino, non rimane che trasferirsi:

"Avremo squadre che giocheranno fuori città – continua Mariani – Tutte le squadre di Desio hanno il diritto di stare a Desio. Non siamo migliori di altri, però così si perdono risorse sportive. A noi resta l’amarezza di non poter sviluppare la nostra attività sul nostro territorio".

L’Easyvolley e per diversi anni ha giocato la Serie B di pallavolo femminile e ora pensa in grande

"Nel 2021-22 abbiamo giocato la Serie D e, nonostante la salvezza raggiunta sul campo, abbiamo preferito scendere di una categoria, in Prima divisione, per evitare di giocare fuori Desio – racconta il presidente Giovanni Carratello – Quest’anno invece la nostra Seconda divisione è stata promossa e quindi l’anno prossimo avremo due squadre in Prima divisione, ma stiamo già organizzando una squadra forte per puntare alla Serie D. Abbiamo avuto anche tanti ritorni di giocatrici che giocavano con noi in categorie più alte, ma siamo saturi con gli spazi e dove giochiamo adesso non è omologato per la Serie D".

Alla ricerca di palestre in altri Comuni

L’assegnazione degli spazi è stata però una vera e propria doccia fredda per questa società, che quindi si sta già attrezzando per trovare palestre in altri Comuni: "Con Meda abbiamo un bel rapporto – riprende Mariani – Molto probabilmente una nostra squadra giocherà lì. Noi comunque cercheremo sempre di fare un bel lavoro in palestra e poi arriveranno i risultati". E il presidente aggiunge: