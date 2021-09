Domenica 10 ottobre è in programma una delle classiche dello sport vimercatese, organizzata da Comune di Vimercate e DI.PO. La StraVimercate giunge quest'anno alla sua 21sima edizione. I percorsi su cui cimentarsi vanno da 5 a 28 km.

Domenica 10 ottobre è di nuovo StraVimercate

Il ritrovo è come tradizione, alle ore 7.30 presso il Centro Giovanile Cristo Re (via Valcamonica, 27). Partenza libera per tutti i percorsi dalle 7.30 alle 9. Per i percorsi da 21 e 28 km è obbligatorio presentare certificato medico agonistico.

L'iscrizione costa 4 euro e si raccoglie solo il giorno della corsa.

Tutti i percorsi avranno al termine corsa un pacco gara e ristoro offerto da CRAI Vimercate. Per i percorsi da 21 e 28 Km è previsto anche un ristoro-acqua intermedio.

Sicurezza

Durante la manifestazione si applicheranno i protocolli ministeriali a contrasto e contenimento del virus Covid-19, che prevedono una zona circoscritta dove è garantita l’assenza di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti.

All’arrivo sarà consegnato un“sacchetto ristoro”, in rispetto delle norme igieniche. Sono sospese le premiazioni dei gruppi, i ristori sui percorsi (tranne quelli previsti per i 21 e i 28 km), docce, spogliatoi e depositi delle borse. Gli iscritti dovranno munirsi dei dispositivi necessari al distanziamento sociale e mantenere un corretto comportamento lungo tutti i percorsi.

Per la partecipazione è possibile rivolgersi alla Polisportiva DI.PO. (Mario tel. 338.6848769 - Michela tel. 392.4451864 - email: michela.bonalumi@yahoo.it) o presso l'Ufficio Sport del Comune di Vimercate (tel. 039.6659.467 - email: sport@comune.vimercate.mb.it)