Un'altra domenica ricca di soddisfazioni per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza. Gli atleti hanno preso parte a due diverse manifestazioni sportive portando a casa più di una medaglia.

Domenica di gare e medaglie per gli arcieri della Polisportiva Besanese

Al “XI Indoor Città di Vercelli”, podio completo per gli Junior Maschile della squadra besanese, Villa Matteo (538), Sinigaglia Francesco (529) e Bugatti Federico (527). I ragazzi guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1594 punti.

Secondo e terzo posto JF per Ormenese Greta (531) e Agrati Camilla (519) che con Durante Anna guadagnano il primo posto di squadra per la categoria con 1565 punti.

All’ “INDOOR D'INVERNO Compagnia Arcieri del Sole” di Solaro, da segnalare il brillente secondo posto Master Femminile per Redaelli Monica ( 516) che con Corti Maria Carla e Muzzupappa Letizia guadagna il primo posto di squadra per la categoria con 1471 punti.

Terzo posto di squadra Master Maschile, infine, per Maggioni Giulio, Sinigaglia Alessio e Zorzan Cesario con 1527 punti.

