Il team brianzolo ha ottenuto il primo e il terzo posto nel trofeo Remo Calzolari

Il Pool Cantù – Sovico – GB Team sembra averci preso gusto. Anche oggi, impegnati nella gara di Faloppio valida come prima prova del Giro della Provincia di Como, i ragazzi diretti da Ferrari, Alberti e Buttini hanno dettato legge piazzando Lorenzo Soldarini sul gradino più alto del podio del Trofeo Remo Calzolari.

Ciclismo, dominio Pool Cantù–Sovico a Faloppio

Il giovane ciclista ossolano ha anticipato di 52 secondi Andrea Tetoldini (Alba Orobia Biassono) e il compagno di squadra Luca Vitale, che ha concluso i 61 chilometri della competizione in terza posizione.

Non è finita qui: la formazione sovicese-canturina ha infatti piazzato nella top ten anche Simone Marconi, sesto classificato.

Il dominio del team

Ordine d’arrivo: primo Lorenzo Soldarini (Pool Cantù – Sovico – GB Team), secondo Andrea Tetoldini (Alba Orobia Biassono), terzo Luca Vitale (Pool Cantù – Sovico – GB Team).

Quarta posizione per Mattia Ostinelli (G.S. Alzate Brianza – System Car), seguito da Lorenzo De Vecchi (Bustese Olonia A.S.D.) e da Simone Marconi (Pool Cantù – Sovico – GB Team).

Completano la top ten Andrea Segato (Bustese Olonia A.S.D.), Francesco Carloni (Asd Pedale Casalese Armofer), Nicolò Maggioni (Team Senaghese) e Luca Ferro (Bustese Olonia A.S.D.).