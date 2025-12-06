Caponago-Genova andata e ritorno. C’è un filo rosso che collega il paese brianzolo al capoluogo ligure. E il colore non è scelto a caso. Perchè esattamente 165 anni dopo, ancora un caponaghese, o meglio, una caponaghese, è stata protagonista allo scoglio di Quarto a Genova dove nel 1860 partì la spedizione dei mille guidata da Giuseppe Garibaldi per unificare l’Italia.

Dopo 165 anni una caponaghese torna allo scoglio di Quarto

All’epoca il caponaghese fu Ferdinando Voltolina. Nato nel 1819, Voltolina era un contadino che, animato da spirito patriottico, nel 1848 entrò a far parte della Guardia Civica Nazionale di Milano e partecipò alle famose “Cinque giornate”. Dodici anni dopo prese parte alla Spedizione dei Mille, aggregato alla VI compagnia guadagnandosi le medaglie commemorative. Morì a Milano, dove è sepolto, il 4 agosto 1874.

Questa volta invece è Isabella Locatelli, la nota rugbista che proprio la settimana scorsa ha fatto da testimonial per il terzo kit della Nazionale Italiana che omaggia, proprio per la stagione 2025/2026, l’impresa dei Mille. Una maglia rossa, come le camicie dei Mille guidati da Garibaldi, che immortala proprio Locatelli ed altre rugbiste e rugbisti sullo scoglio di Quarto vestiti proprio con il kit che le due nazionali, femminile e maschile, indosseranno in occasione dei prossimi impegni delle selezioni.

Un parallelismo dunque molto evocativo e singolare che ha portato così ben 165 anni dopo, due compaesani nello stesso luogo così pregno di storia e significato.

Le parole di Isabella Locatelli

«Già di per sè essere in quel luogo era molto emozionante – spiega Locatelli – In più sapere che tra quelle 1.000 persone c’era anche un mio compaesano ha reso tutto ancora più emozionante. La giornata è stata veramente bellissima con un sole eccezionale. Poi per quello che rappresenta quella maglia è stato ancor più emozionante. Mia mamma (l’ex sindaco Monica Buzzini ndr.) mi ricorda sempre del caponaghese partito coi Mille».

Da quattro anni a questa parte l’atleta milita tra le fila del Colorno e attualmente la compagine emiliana si trova al terzo posto della classifica nel campionato della Serie A “Elite” Femminile.

«La stagione sta andando bene, l’obiettivo è quello di riuscire a rimanere nelle prime quattro squadre, che poi si giocheranno i playoff – prosegue Locatelli – Vedremo di giocarcela e poi speriamo in una finale. Sono tre anni che cerchiamo di raggiungerla, ma non ci siamo ancora riuscite, quindi questo speriamo sia l’anno buono».

In parallelo agli impegni del club ci sono quelli in Nazionale. Dopo i mondiali giocati la scorsa estate, Locatelli dovrebbe tornare a vestire la maglia azzurra per il 6 Nazioni.

«La Nazionale sta vivendo un momento di rivoluzione, c’è stato recentemente un cambio di allenatore e dobbiamo prendere bene le misure. Ma c’è grande entusiasmo e voglia di far bene».

* Credit Immagine di copertina: Federazione Italiana Rugby