Dopo due anni di assenza si è svolta la Gara Sociale degli arcieri besanesi

Ieri, domenica 8 maggio

Al mattino si è tenuta la competizione per gli arcieri under 14. Nel pomeriggio hanno gareggiato le categorie Allievi, Junior, Senior e Master.

Domenica 8 Maggio gli arcieri della Polisportiva Besanese hanno organizzato, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, l'annuale Gara Sociale. Incontro aperto esclusivamente agli arcieri bianco-rossi, nel campo di tiro con l'arco del centro sportivo di Besana.

Gara Sociale degli arcieri besanesi: i risultati degli Under 14

Al mattino si è tenuta la competizione per gli arcieri under 14, diciannove ragazzi in totale, con la qualifica dei primi sedici agli scontri diretti. In questa seconda parte di gara gli atleti si sono scontrati uno contro uno, formando le coppie in base alla classifica iniziale, con risultato dentro o fuori, per decretare il vincitore finale del torneo. A podio arrivano Timoteo Tashi Bestetti (153 punti), Samuele Patri (119) e Maristella Spinelli (131).

I risultati nelle altre categorie

Nel pomeriggio invece la competizione è continuata con ventidue arcieri di classi: Allievi, Junior, Senior e Master, che hanno gareggiato con una fitta e incessante pioggia, dovuta al maltempo. Tuttavia questo non li ha scoraggiati, e, spronati dall'emozione che questo sport regala, hanno continuato a tirare fino all'ultima freccia. Vanno a podio: Andrea Brotto (217), Giampietro Durante (209) e Jennifer Ferrari (193). A conclusione di questa splendida gara tutta Besanese ci sono stati rinfreschi e una ricca lotteria a premi. Tutta la sezione di tiro con l'arco, soddisfatta del successo di questa giornata, mancata da troppo tempo, si propone di organizzare ancora altri incontri come questo.