Dopo due sconfitte la Rimadesio rialza la testa: battuta Ragusa

Nuovo turno infrasettimanale per la Rimadesio, reduce da due sconfitte e ospite di Ragusa in cerca di punti salvezza. Un turno che ha portato bene alla squadra brianzola che conquista una bella vittoria per 74-88.

Già a partire dalla palla a due, lo staff desiano mischia le carte e schiera un quintetto mai utilizzato in stagione, con Tornari in cabina di regia insieme a Mazzoleni e Chiumenti sotto le plance. Una prima frazione bloccata dai fischi arbitrali, viene condotta per ampi tratti dai ragazzi arancioblu, che con la tripla di Fumagalli a fil di sirena siglano il +5 sul 22-27 alla prima pausa.

In avvio di secondo quarto, l’Aurora aumenta la concentrazione difensiva, costringe la Virtus a qualche palla persa di troppo e fissa il risultato sul 26-42 a metà frazione. Da quel momento Desio amministra la partita, resta oltre la doppia cifra di vantaggio, costringe Kosic a spendere il proprio quarto fallo personale e torna negli spogliatoio con il punteggio che recita 42-52.

Dopo l’intervallo lungo la partita viaggia sulla stessa onda del primo tempo: Ragusa cerca di rientrare possesso dopo possesso, ma la Rimadesio mantiene i nervi saldi, non permette mai ai padroni di casa di scendere sotto le otto lunghezze di svantaggio e, nonostante le maggiori difficoltà offensive rispetto ai primi due quarti, conduce dopo 30 minuti di gioco (58-67).

La quarta frazione parla solo arancioblu. Desio controlla il ritmo, aggiorna il massimo vantaggio a 4′ dalla sirena finale (66-86), dà maggior spazio anche alla propria panchina e torna dalla Sicilia con due punti importanti su un campo ostico: 74-88 il punteggio dal PalaPadua.

Prossimi impegni

Per la Rimadesio ora in arrivo un tris di partite contro squadre di alta classifica, a partite dal doppio impegno interno contro Faenza (10/11) e Treviglio (17/11), per passare da Omegna (13/11) per il quarto turno infrasettimanale di questo campionato.

(Foto credits: Virtus Ragusa)