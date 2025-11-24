Una sconfitta di misura, con appena due punti di scarto dalla vincitrice, dopo due vittorie consecutive. Si interrompe dunque il trend positivo dell’Aurora Desio che cede in cada contro Legnano.

Dopo due vittorie consecutive l’Aurora Desio cade contro Legnano

I primi punti sono di Tarallo, Mazzoleni e Leoni da vicino, con Legnano che innesca Riva, autore dei primi 9 punti dei Knights, che grazie a lui riescono tamponare l’avvio sul 12-9 di Desio. Il pareggio biancorosso arriva con la tripla di De Capitani dall’angolo, ma con i ritmi compassati del primo quarto, la partita non decolla nel punteggio. Tarallo metto il +2 per i suoi e il 14-12 sarà anche il punteggio finale del primo quarto, abbastanza avaro di canestri.

Desio sembra esse più pimpante e con i canestri di Bartninkas, Giarelli e Conte, prova l’allungo sul +7 del 25-18; De Capitani segna ancora da 3 e Quinti dall’area, ma Legnano è in netta difficoltà.

Dopo aver riacciuffato la scia di Desio, Elli e Conte mettono il 5-0 del 33-25 e l’Aurora rimane avanti per diversi minuti fino al centro di Bartninkas, che per la prima volta regala doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa sul 39-29.

Il tira e molla caratterizza gli ultimi minuti di gioco fino alla seconda sirena che fissa il 41-33, vero affare per i Knights dopo un secondo periodo di poche luci e tante ombre.

La ripresa

Alla ripresa la tripla di Sodero e il canestro di Cizauskas, danno un po’ di morale alla SAE Scientifica Soevis sul 41-38, ma qui Legnano fa un nuovo passo indietro con Giarelli e Munari a mettere 4 punti di puro ossigeno per gli arancioblu. Cizauskas e Giarelli si scambiano due triple, ma ora la gara è un po’ più viva, con gli ultimi minuti di marca legnanese che con Sodero, Cizauskas e Quinti dalla lunetta, a ricucire fino al 56-55 del 30’.

La prima azione del quarto periodo coincide con il gioco da 3 punti di Sodero e con il primo vantaggio dei Knights.

Il +2 legnanese viene annullato da Bartninkas e iniziano 3’ minuti in cui la leadership cambia abbastanza frequentemente.

La tripla di Sodero del 63-66 da un primo scossone alla partita, seguita a ruota da un canestro di Stepanovic; Sodero segna ancora dai liberi il 63-70 che, a 3’30” dalla fine, sembra un buon bottino.

Conte e Cizauskas si scambiano una tripla, ma con il canestro di Stepanovic del 67-75 a 2’ dalla fine sembra finita e ancora di più con i liberi di Sodero del 70-77 a solo 1’40” dalla fine; in realtà Conte segna i liberi e la tripla del -2 sul 75-77 riaprendo del tutto la partita.

Cizauskas, sul fallo sistematico, è freddo dalla lunetta per il 75-79, ma Elli segna la tripla della speranza del 78-79.

Oboe non sbaglia i liberi determinanti a pochi secondi della fine, Elli sbaglia la tripla del pareggio per una gara che finisce 78-81.

Iniziative

Oltre la partita alcune belle iniziative organizzate dallo staff dell’Aurora in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare tutti i propri tifosi e appassionati. Durante il match infatti erano presenti le associazioni “White Matilda” e “Casa delle Donne”, da anni operanti su questo campo e che hanno spiegato al pubblico le proprie attività. All’intervallo, inoltre, è stata presentata la prima squadra di Basket Foxes, società amica dell’Aurora e che, anche per questa stagione, disputa il campionato di Serie A2. Prima della partita infine, lo staff è stato impegnato ad apporre un piccolo segno rosso sulla guancia dei giocatori e di tanti tifosi.

Tabellino

RIMADESIO DESIO – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 78-81 (14-12, 27-21, 15-22, 22-26)

Rimadesio Desio: Stefano Conte 25 (3/6, 5/8), Gabriele Giarelli 14 (3/7, 2/2), Stefano Elli 10 (2/4, 2/6), Michele Munari 9 (2/4, 0/2), Emilis Bartninkas 8 (4/8, 0/2), Gabriele Tarallo 6 (3/6, 0/0), Lorenzo Leoni 4 (2/3, 0/0), Andrea Mazzoleni 2 (1/2, 0/0), Francesco Spinelli 0 (0/0, 0/1), Matteo Tornari 0 (0/0, 0/1), Daniele Di Bonito 0 (0/0, 0/0), Alessio Trezzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Emilis Bartninkas 8) – Assist: 16 (Michele Munari 7)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 21 (2/3, 3/7), Vytenis Cizauskas 20 (2/7, 3/8), Alessandro Riva 9 (2/6, 1/2), Francesco De Capitani 8 (1/4, 2/6), Francesco Oboe 6 (1/2, 0/5), Mattia Mastroianni 6 (1/5, 0/4), Andrea Quinti 6 (1/1, 0/0), Arsenije Stepanovic 5 (2/2, 0/3), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Guido Scali 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 36 – Rimbalzi: 35 16 + 19 (Alessandro Riva 9) – Assist: 23 (Guglielmo Sodero 7)