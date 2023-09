Terminato lo stage estivo nel Canton Grigione, è ripresa alla grande la stagione sportiva del Ctl3 di Bernareggio. Diversi gli appuntamenti che hanno visto protagonisti i portacolori della squadra brianzola.

Dopo lo stage in altura riparte la stagione del Ctl3

In attesa delle finali nazionali per società, il weekend scorso si sono tenuti i campionati assoluti di corsa su strada a Pescara.

Proprio in quest'ultima competizione da segnalare l'ottima prestazione di Riccardo Marino che con 32.12 ha sbriciolato il primato personale (33.39) correndo nella tasta della corsa, in una giornata caldissima e con un'affluenza incredibile. Il Ctl3 segnala anche il risultato del primo amatore M75, Alfio Marino, papà di Riccardo Marino, che ha concluso in 49.05.

Di scena a Clusone invece i Campionati Regionali Under 18 dove si è distinto Davide Cremonini che ha realizzato un personale di 53.00 nei 400 metri mentre Leonardo Barbagallo ha corso in 55.05 sfiorando il primato personale. Bene anche Lorenzo Arpinati che ha chiuso in 55.90, sempre sui 400 metri.

A Cittiglio, vicino a Luino, si è corsa invece la Cittiglio Vararo, una cronoscalata di 7 chilometri in cui già più volte ha primeggiato l'atleta aggregato alla squadra brianzola, Filippo Ba che nell'edizione 2023 è arrivato secondo. Una dura lotta, la sua, con Michele Belluschi che alla fine ha tagliato per primo il traguardo.

Prossime gare

Ora gli atleti sono pronti a partecipare alla Passirano Run che si terrò tra tra Vimercate e Carnate il prossimo fine settimana. E intanto cresce l'attesa per le finali nazionali under 18, le gare femminili a Campi di Bisenzio e quelle maschili a Torino, oltre ai campionati regionali cadetti.

