Dopo tante vittorie nel triathlon Federico Murero chiamato in Nazionale

Federico Murero, 22enne di Desio, dopo gli ottimi risultati conseguiti, chiamato ad allenarsi con la Nazionale di triathlon da sabato 6 gennaio. "La notizia mi è arrivata tramite il responsabile tecnico della Federazione, Andrea Gabba, che mi ha chiamato mentre stavo facendo una sessione di allenamento sui rulli con la bicicletta. Mi sono fermato, sapevo che era una cosa importante, ma non me lo sarei mai aspettato. E’ stata una notizia bellissima".

Il 22enne di Desio nella Nazionale di triathlon

Dal 6 al 20 gennaio l'atleta di Desio sarà impegnato a Fuerteventura. Il camp è finalizzato al miglioramento delle prestazioni delle tre discipline sportive e atletiche, e per conoscersi meglio tra atleti. Il triathlon combina nuoto, ciclismo e corsa in una competizione unica, richiede una preparazione completa e la capacità di adottare strategie tattiche, ed è uno sport che si sta diffondendo sempre più. Diciassette in tutto i convocati: poco più della metà sono maschi, le altre femmine. Sono tutti campioni di alto livello, medaglisti in tutti i contesti, con età che vanno dai 20 ai 35 anni.

Da cinque anni si dedica al triahlon

"Ho cercato di farmi notare con i risultati delle gare, che condivido anche sui miei profili social, e poi grazie alla mia ambizione", ha spiegato Federico Murero. È cinque anni e mezzo che il giovane atleta di Desio si dedica al triathlon: "Praticavo già tutti e tre questi sport e volevo competere ad alto livello, cercando di raggiungere la mia massima performance. E’ sempre stata più una sfida con me stesso che con gli altri, e ho successivamente insistito sulla parte più competitiva". Ecco quello che si aspetta da questi allenamenti:

"Spero di conoscere meglio i miei compagni, imparare da loro molto e migliorare come atleta. Ho ancora tanto da imparare", ha dichiarato.

Il desiano fa parte della società di Lissone Triathlon Team Brianza: "Si sono dimostrati tutti molto orgogliosi, sono l’unico atleta che è riuscito a vincere le gare di triathlon da quando è stata fondata la società a oggi e sono molto contenti".

Tante le vittorie nel 2023

Durante la stagione 2023 Murero ha vinto il triathlon olimpico di Bardolino, il 17 giugno. E’ arrivato primo in tutte le gare del lago di Como ed è riuscito a vincere anche numerosi duathlon (corsa, bici, corsa), che sono gare per specialisti: "Per me l’ambizione è molto importante, spero di partecipare a gare di alto calibro, a livello europeo, per confrontarmi con i migliori e spingermi sempre oltre".