Fine settimana intenso per gli atleti della compagine biancorossa della Polisportiva di Besana impegnati a Bussero, in provincia di Milano e Cameri, in provincia di Novara.

Doppia competizione in trasferta per gli arcieri besanesi

Buona la prestazione del settore giovanile a Bussero con Matteo Casiraghi, classe giovani maschile, che con 438 punti sale sul podio più alto. Bene anche Camilla Agrati - classe allieve femminile - che con 510 punti si piazza terza. Ma non solo: assieme ad Anna Durante (punti 490) e Greta Ormenese con punti 477, il trio si guadagna il primo posto a squadre con 1.477 punti totali.

Nuovo record personale inoltre per Lisa Mariani nella classe ragazzi femminile con 425 punti . Anche in questo caso alla bella prova di Mariani segue quella di squadra con Spinelli Mariastella (346 punti) e Bellani Ludovica (punti 238) che porta le tre sul terzo gradino del podio a squadre con 1009 punti totali.

Anche Francesco Sinigaglia raggiunge il suo miglior risultato personale nella classe junior maschile con 545 che gli valgono il terzo posto individuale. Poi con Matteo Villa (538 punti) e Federico Bugatti (456 punti) si impone al primo posto a squadre con 1.539 punti totali.

Bene anche Maggioni e Conti

Nella classe master maschile individuale Giulio Maggioni con 548 si piazza primo mentre Fabrizio Conti, nella classe individuale senior maschile con punti 526 conclude al terzo posto.

Primo e terzo posto nella classe master femminile rispettivamente con Mariacarla Corti (502 punti) e Monica Redaelli (462 punti) che con Letizia Muzzupappa (445 punti) concludono al primo posto nella classe a squadre con 1409 punti totali.

Nuovo record per Morellini

Da segnalare a Cameri (NO) Alessandro Morellini, classe master maschile, con punti 533 fissa il nuovo record personale.

Le foto