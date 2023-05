Un weekend lungo e impegnativo per gli atleti del CTL3 atletica di Bernareggio-Carnate-Ronco. I ragazzi in forza alla società brianzola hanno dato il meglio sia nelle gare disputate venerdì 26 maggio a Concorezzo durante il Trofeo "Antonio Soglio" sia domenica 28 maggio al Silver Meeting Regionale di Lodi.

Doppia sfida nel weekend per gli atleti del Ctl3 Atletica

Andiamo con ordine partendo dalle gare "in casa". I portacolori della squadra di Bernareggio hanno totalizzato ben quattro podi. A partire sono stati i ragazzi del settore giovanile con l'esordiente Lucrezia Colnago che si è classificata terza nella gara degli 800 metri. Secondo posto invece fra i maschi per Mattia Vertemati e terzo per Riccardo Mauro.

Nella categoria ragazze - mille metri da percorrere - si segnala il terzo posto di Beatrice Mauro e l'ottava posizione di Miriam Bernardo mentre passando alla categoria maschile un tenace Andrea Mapelli Junior conquista il sesto posto. Per la categoria Cadetti si segnala l'ottimo quinto posto di Giorgio Chiappini sui duemila metri.

Silver Meeting Regionale di Lodi

Come detto invece domenica è stata la volta del Silver Meeting Regionale di Lodi. Il primo a scendere in pista è stato l'ostacolista del Ctl3 Matteo Mantua che nei 400hs si è posizionato quinto. A seguire le velociste nei 200 metri, con Giulia Rota che totalizza 26.47 e soprattutto Lombardi Monica che conquista il primato personale con 27.12.

E ancora la saltatrice in lungo Ghirardi Camilla brilla nei 200, mentre il compagno di salti Biffi Jacopo spicca nel salto in lungo arrivando a 5.67.

Bravissimo poi negli 800 l'allievo Cremonini Davide che fa il suo primato personale con 2.06.56 e segnando uno dei migliori tempi di categoria.

Il pezzo forte di giornata è sicuramente la prestazione di Sabrina Passoni che negli 800 arriva seconda dopo un testa a testa appassionante con la lecchese Boleso. Il suo risultato finale, 2.28.17, "è un ottimo tempo che non faceva da anni" sottolineano dalla società. Più indietro la compagna Molena Sara, debilitata da un male stagionale.

Grande prova infine anche per Marino Riccardo che nei 3000 metri sbriciola il suo primato e con 8.52.03 è quarto assoluto con un miglioramento di 13 secondi.

Le foto del weekend di gare