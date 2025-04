Doppio appuntamento sui campi di gara per le ragazze della S.C.Cesano Maderno.

Doppia trasferta per le ragazze del torrazzo

Domenica 6 aprile per le ragazze liguri tesserate per la formazione di Cesano Maderno, impegno sulle strade di La Spezia (SP) dove hanno disputato il campionato regionale ligure.

Camilla Paravagna si riconferma la migliore tra le donne esordienti, dopo una notevole gara all’attacco, la genovese in maglia cesanina ha chiuso al 5º posto assoluto con i colleghi maschi aggiudicandosi il titolo regionale di categoria. Buona prova anche della compagna Nicole Canu che deve arrendersi al secondo posto solo nella volata finale in un testa a testa con l’avversaria rimasta.

105ª Targa d’oro città di Legnano

Buone prestazioni anche per le compagne rimaste a Legnano (MI) per affrontare la 105ª Targa d’oro città di Legnano organizzata dalla U.S. Legnanese.

Per le allieve gara attiva che vede le ragazze del torrazzo in prima linea nella prima parte di gara dove tentano sin dai primi chilometri l’allungo con Letizia Parini. Ma quello decisivo viene lanciato nel percorso vallonato da tre atlete nell’ultima tornata e le ragazze di Guido Roncolato vengono così tagliate fuori dal podio e la rimonta non è sufficiente per rimarginare il distacco. Sul traguardo Martina De Vecchi riesce a chiudere al 9º posto seguita dalla compagna Emma Colombo al 10º che balza così in cima alla classifica del Trofeo Rosa.

Vivienne Cassata sfiora la top ten di giornata e conquista così la maglia di campionessa provinciale milanese.

Esordienti

A seguire è il turno delle ragazze esordienti che si affrontano su 30 km totali.

Anche per loro andatura pressoché regolare nella prima parte di gara, con pochi allunghi nella testa della corsa ben gestiti dalle ragazze del torrazzo.

La gara si accende nel tratto vallonato del percorso dove la forte andatura in testa al gruppo fa sì che il plotone si spacchi in più e più gruppi. A pilotare la testa della corsa Nicole Bracco in maglia di leader del Trofeo Rosa, accompagnata dalla compagna più piccola Aurora Cerame mentre Martina Pianta in grande rimonta negli ultimi 5 km riesce a rientrare su di loro e pilotare in maniera egregia le compagne di squadra nel finale in vista del traguardo.

Nicole Bracco sigilla così la terza vittoria stagionale regolando il gruppo, alle sue spalle Martina Pianta conquista il 5º posto e la maglia di campionessa provinciale di Milano mentre Aurora Cerame conquista il 3º posto tra le donne esordienti primo anno.

Le ragazze della S.C.Cesano Maderno vincono il trofeo di giornata grazie al ricco bottino e sotto lo sguardo emozionato del Presidente Giuseppe Fontana.

I prossimi appuntamenti vedranno le ragazze del torrazzo di nuovo in scena sabato 12 aprile alla cronometro del 6° TROFEO DINO PIETRELLA a Valmadrera (CO).