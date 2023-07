Domenica 30 Luglio gli arcieri della Polisportiva Besanese hanno varcato la linea di tiro del Primo Trofeo della Roggia a Cameri (NO).

Doppia vittoria per gli arcieri della Polisportiva besanese

Questa competizione ha messo alla prova le frecce bianco-rosse di Besana in Brianza con una doppia gara outdoor a 70/60/50 mt, che richiede non solo concentrazione e prestazione fisica, mantenute per ben due gare consecutive sotto il sole del mattino e del pomeriggio, ma anche una preparazione atletica di alto livello.

Ancora una volta gli arcieri della Besanese hanno dimostrato le loro qualità con ottimi risultati. Terza classificata Arco olimpico - Master Femminile, Corti Maria Carla con 1093 punti; al secondo posto Arco olimpico - Junior Maschile Villa Matteo con ben 1149 punti; al terzo posto Arco olimpico - Junior Maschile Brotto Andrea con 1027 punti e terza classificata Arco olimpico - Allieve Femminile Ormenese Greta con 1047 punti.

Successi importanti anche nella classifica a squadre. Primi Arco olimpico Junior Maschile: Villa Matteo, Brotto Andrea e Pedoto Pietro che totalizzano 3191 punti.

Seconde Arco olimpico Allieve Femminile: Ormenese Greta, Pedoto Chiara e Durante Anna che realizzano 3053 punti.