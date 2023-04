Doppio appuntamento per le ragazze della Sc Cesano Maderno

Domenica 2 aprile doppio appuntamento per la formazione del team femminile di Cesano Maderno guidato da Patron Giuseppe Fontana.

Per la giovanissima Beatrice Caccia esordio stagionale nella categoria G4 al 1° Trofeo Memorial Romano Erba di Lissone. Dopo una gara interrotta e poi ripresa a causa di una caduta, Beatrice riesce con successo a terminare la prova nelle prime posizioni del gruppo e conquistare il primo posto tra le bambine.



(In foto: Beatrice Caccia a Lissone, foto @ilciclistafotografo)

Esordienti e allieve e Modena

Impegno invece a San Marino di Carpi, in provincia di Modena, per la squadra donne esordienti e donne allieve, gara valida come prima prova del Trofeo Rosa tra regioni.

Circuito totalmente pianeggiante di 4,2 km da ripetere più volte a seconda della categoria, 6 volte le donne esordienti e 10 le donne allieve.

Al via per le esordienti 138 atlete provenienti da tutta Italia tra cui le portacolori cesanesi Anna Caccia, Anita D’Alessandro, Giulia Lombardi, Irene Pancheri e Angelica Elizabeth Torres.

Gruppo che procede regolare nella prima parte di gara, frammentato da alcune cadute che lo frazionano notevolmente, coinvolte anche le portacolori Anna Caccia e Irene Pancheri, che fortunatamente non hanno gravi conseguenze.

Giulia Lombardi è terza

L’arrivo è ancora una volta in gruppo con volata a ranghi compatti, Giulia Lombardi trova lo spunto per impostare un buono sprint nonostante un problema tecnico alla ruota dovuto a un contatto durante le fasi di gara, che le permette di conquistare il 3º posto tra le donne esordienti primo anno. Bene anche Angelica Elizabeth Torres e Irene Pancheri che concludono entrambe la prova nel gruppo di testa.



(In foto: Giulia Lombardi)

Gara movimentata anche per le 170 donne allieve al via. Nella prima parte una brutta caduta taglia fuori gara subito la cesanese Giulia Costa-Staricco che viene trasportata in ospedale per accertamenti, fortunatamente già dimessa con solo qualche giorno di riposo.

La gara procede tra cadute e allunghi per le compagne di squadra che procedono nel gruppo principale. Gruppo che tornata dopo tornata si assottiglia sotto la pioggia battente che lo sorprende a metà gara. Arrivo anche in questo caso in volata, la migliore tra le ragazze del Direttore Sportivo Guido Roncolato risulta essere Anna Colombo che sfiora la top-ten di giornata ed entra in classifica punti del Trofeo Rosa.

Prossimi appuntamenti

Buona la prestazione di tutte le atlete cesanesi che ora guardano al prossimo weekend dove hanno un doppio appuntamento su strada: domenica 9 aprile a San Miniato mentre lunedì 10 aprile saranno di nuovo in scena a San Mauro Pascoli.

(nella foto di copertina il Direttore Sportivo Guido Roncolato con le Allieve)