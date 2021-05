Doppio podio a Monza per il pilota Fabio Turchetto. Debutto scoppiettante nel campionato di Formula X: il fondatore del team Ruote Scoperte Motorsport autore di due grintose rimonte

Debutto scoppiettante con un doppio podio all’autodromo di Monza per il pilota Fabio Turchetto. Il fondatore della scuderia bovisiana Ruote scoperte Motorsport, pilota ufficiale del Giornale di Desio, ha esordito nell’edizione 2021 nel campionato Formula X ItalianSeries sempre al volante di una Formula Renault. Quest’anno il 41enne scende in pista con una monoposto che rispetta fedelmente i colori del team, giallo e nero.

Secondo di categoria in entrambe le gare

Lo scorso weekend sul circuito monzese, Turchetto è riuscito a mettere a segno un’importante rimonta nonostante le condizioni meteo avverse. Grazie all’esperienza maturata nelle gare degli anni scorsi, ha acquisito una capacità di controllo con l’asfalto bagnato. Dopo le difficili qualifiche a causa della pioggia, sabato in gara 1 è partito 18esimo su 40 pilota in gara, chiudendo al 14esimo posto assoluto ma conquistando il podio come secondo di categoria. “La gara è iniziativa che piovigginava, la pista era molto scivolosa, pian piano si è asciugata ma sono iniziati gli incidenti – ha raccontato – verso la fine stavo raggiungendo il primo della mia categoria ma è stata interrotta la gara due a due giri dalla fine”. In gara 2 ieri, domenica, Turchetto è partito 21esimo: nonostante l’urto con un’altra vettura alla prima curva, il pilota è stato autore di una grintosa rimonta confermando il secondo posto di categoria.