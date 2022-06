Grande partecipazione della Polisportiva Besanese alla fase regionale estiva del Trofeo Pinocchio, per ragazzi delle primarie di primo e secondo grado, svoltasi questa domenica a Solaro e ben gestita dalla compagnia Arcieri del Sole.

Doppio podio per gli arcieri della Polisportiva Besanese

I 12 giovanissimi, molti dei quali alla prima gara ufficiale, si sono misurati con coetanei di tutta la Lombardia, affrontando nella prima parte di gara un tempo incerto e fortemente ventoso; nonostante queste difficoltà la Besanese ha meritato un doppio podio: 1° posto tra i ragazzi di prima media per Timoteo Bestetti con 434 punti, che con la medaglia porta a casa anche la qualifica ai prossimi nazionali di inizio luglio a Palmi (RC) e 3° posto per Maristella Spinelli con 374 punti tra le giovanissime femminili.

Ottime prestazioni anche per tutti gli altri ragazzi nelle varie categorie: Marco Balzarotti (352), Simone Sinigaglia (346), Paolo Dosoli (282), Lisa Mariani (264), Samuele Patri (378), Damiano Gandola (283), Lorenzo Comi (277), Samuele Pirovano (204), Davide Zappa (239), Lorenzo Bergamo (166). E’ stata una gara combattuta ma con il sorriso: tra una volée e l’altra, prima timidamente e poi con più convinzione, i ragazzi hanno cominciato a scherzare tra loro anche se componenti di differenti compagnie, commentando ogni freccia, consolandosi o complimentandosi con grande spirito sportivo.

Un bel modo per la Polisportiva Besanese di iniziare i festeggiamenti per i 50 anni e sicuramente un grande orgoglio per tecnici e allenatori che si dedicano con impegno e costanza a questi ragazzi.

A Milano il campionato regionale

Contemporaneamente a Milano presso gli Arcieri San Bernardo si disputava il campionato regionale dove gli arcieri più “grandicelli” hanno gareggiato sulla distanza dei 70 m e dei 60 per la categoria allievi. Ottime le prove degli allievi Francesco Sinigaglia (290) e Matteo Villa (289) sui 60 m e buona prova anche per Sara Patri ( 243) juniores. Fra i seniores hanno partecipato anche Massimo Durante, Pietro Pedoto e Federico Bugatti con buoni risultati e infine Gianluca Patri per i master.