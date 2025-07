Ciclismo

Primo posto per Aurora Cerame tra le esordienti primo anno e per Nicole Bracco tra le esordienti secondo anno

Trionfo tricolore per il team della Società Ciclistica Cesano Maderno in terra friulana dove sabato 5 luglio 2025 a Gorizia si sono disputati i Campionati Italiani.

Doppio successo per la SC Cesano Maderno ai Campionati Italiani

Percorso vallonato e tecnico da affrontare prima di arrivare ad affrontare l’ascesa di Bucuie di 1.5 km con pendenza media al 5.6% e picchi massimi al 8% da percorrere più volte a seconda della categoria.

Le prime ad aprire la giornata tricolore sono state le esordienti donne primo anno, classe 2012, con due atlete della squadra di Cesano Maderno al via: la lombarda Arianna Pietrella e la piemontese Aurora Cerame.

Gruppo composto da un centinaio di atlete che prendono il via puntuali alle ore 9 e che devono affrontare due tornate del circuito finale per un totale di 35 km. Il plotone percorre regolare la prima parte di gara e rimane compatto fino ai piedi della prima ascesa a Bucuie, dove la piemontese Cerame forza l’andatura e porta con sé un drappello di 6 atlete che di comune accordo prendono il largo e conquistano secondi importanti sulle inseguitrici.

Il gruppetto di testa si presenta con buon margine alla seconda e ultima tornata della salita dove la cesanina Aurora Cerame ci riprova e allunga nuovamente macinando metri importanti sulle avversarie che non riescono a starle a ruota sulle pendenze più importanti. In solitaria, concentrata sull’obiettivo e senza mai voltarsi la piemontese gestisce con intelligenza il margine di distacco dalle avversarie negli ultimi 3 km di gara e si presenta sola sul rettilineo d’arrivo dove può alzare le braccia al cielo godendosi il trionfo.

Esordienti secondo anno

A seguire è il turno delle ragazze classe 2011 nella prova riservata alle donne esordienti secondo anno con ben 5 cesanine in gara: Vittoria Vitillo e Nicole Bracco per il Piemonte, Ingrid Corno e Martina Pianta per la Lombardia e Camilla Paravagna per la Liguria.

Anche in questo caso il gruppo procede regolare fino ad arrivare al circuito di Bucuie da ripetere per loro 3 volte. È sulle pendenze maggiori della seconda tornata che come successo nella gara precedente, si stacca un drappello di 6 atlete, e alle loro spalle a 10” si trova Nicole Bracco.

La cesanina in maglia piemontese inizia così l’inseguimento, mettendo nel mirino il gruppetto di testa e dopo una decina di chilometri col cuore in gola riesce a riacciuffarle a pochi chilometri dall’ultimo passaggio sulla salita.

Il gruppo di testa è formato così da 7 atlete, che rimangono compatte nonostante i momenti di studio e tentativi di forzare l’andatura negli ultimi chilometri di gara ed entrano in una lunga fila indiana sul rettilineo d’arrivo finale. Nicole Bracco, dopo l’inseguimento e il rientro sulla testa, sfrutta tutta la sua abilità nelle volate e con le ultime energie si impone decisa sulle avversarie godendosi gli ultimi metri a mani alzate.

Alle sue spalle completa la gioia la compagna lombarda Martina Pianta che si impone sul gruppo delle inseguitrici e conquista l’8º posto sulla linea del traguardo.

Allieve

Tra le donne allieve gara anomala e di difficile interpretazione con il gruppo che con alcuni tira e molla continua a tornare compatto seppur in ridotte dimensioni rispetto alle 156 atlete partenti. Per la Lombardia al via le cesanine Vivienne Cassata, Emma Colombo, Martina De Vecchi, Giulia Lombardi, Letizia Parini, Irene Pancheri e Carlotta Ronchi mentre per la Liguria c’è Nicole Canu.

Per loro 5 tornate sull’ascesa di Bucuie che sfoltisce notevolmente il plotone che comunque resta unito e solo negli ultimi chilometri sollecitato da alcune atlete emiliane. La volata a ranghi compatti vede la cesanina Vivienne Cassata sfiorare la top ten assoluta seguita dalle compagne Emma Colombo, Carlotta Ronchi, Nicole Canu e Letizia Parini.

Doppio successo quindi per la Società Ciclistica Cesano Maderno con il Presidente Giuseppe Fontana e il General Manager Pier Enrico Camisasca visibilmente emozionati sotto lo striscione d’arrivo e il palco premiazioni. Un modo davvero grandioso per festeggiare il 70º anno di fondazione della società brianzola che continua il suo gran lavoro nel settore femminile giovanile.

