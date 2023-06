Poteva essere una grande domenica ed in realtà, un po’ lo è stata. La Pallavolo GSA di Agliate ha presentato due squadre alle finali territoriali che il Comitato Monza Milano Lecco ha organizzato alla palestra delle scuole elementari di Bareggio.

Doppio titolo sfiorato per il GS Agliatese con Under 12 e Prima Divisione

Primi a scendere in campo sono stati i piccoli dell’Under 12 che hanno conteso il titolo provinciale ai parietà della Zeroquattro. Sfida avvincente che ha visto l’affermazione dei limbiatesi e, nel contempo, i ragazzi del GSA uscire a testa altissima.

Nel primo set hanno recuperato l’iniziale svantaggio, messo la testa avanti ma ceduto 25-22 nel concitato finale. Nel secondo, il GSA si è portato in vantaggio 19-11 salvo poi subire la rimonta della Zeroquattro che si è imposta 26-24.

Nel pomeriggio sono tornati in campo i ragazzi della Prima Divisione che hanno giocato con la Romana Volley per conquistare lo “scudetto” della categoria. Agliate che parte forte e vince il primo set a 23.

I milanesi si rifanno nel secondo, ma il GSA si riporta in vantaggio aggiudicandosi 25-17 il terzo parziale. Nel quarto c’è grandissimo equilibrio: Agliate potrebbe chiudere a proprio favore la contesa ma Romana Volley ha il guizzo che vale il 27-25 che rimanda tutto al tie break, fatale per il GSA che cede 15-9.

Nonostante lo scudetto abbia preso un’altra via, resta la soddisfazione per il premio attribuito ad Andrea Tonicello, giudicato MVP della finale.