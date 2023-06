Due gare da 10 e lode per Pavan Free Bike

Una doppietta chiude in bellezza il mese di giugno di Pavan Free Bike, in cui per sette volte gli amatori della squadra di Sovico sono saliti sul gradino più alto del podio.

Pavan Free Bike alla King of Castle

La giornata di sabato si è conclusa come meglio non poteva, nella King of Castle, la gara di mountain bike che si sviluppava interamente nel centro storico di Diano Castello. Elia Roggeri e Alberto Riva hanno messo a segno una doppietta, monopolizzando il palcoscenico della gara urbana che si è disputata tra vicoli, caruggi e scalinate di uno dei borghi più belli d'Italia.

Primo e secondo in una gara combattuta in cui Elia e Alberto con un buon gioco di squadra sono giunti in parata sotto il traguardo mettendo a segno la 23ª vittoria stagionale per Pavan Free Bike.

La coppia rosso-nero-bianco ha fatto gara con Michele Piras alternandosi in testa dall’inizio alla fine, al penultimo dei nove giri Roggeri ha preso un po' di margine e Riva è stato in coda al biker savonese, poi squalificato per partenza irregolare, fino all’ultima salita quando ha attaccato e ha guadagnato la doppietta.

Buonissimo anche il decimo posto di Carlo Bruzzone, quinto di categoria, che ha corso con il coltello tra i denti in una gara che ha avuto al via quasi 100 atleti da tutto il nord Italia.

Franciacorta Oglio Cup

Prima vittoria assoluta di Cristian Boffelli nel circuito Franciacorta Oglio Cup. Nella quarta tappa, l’XC 2 Colline andata in scena a Bornato, il portacolori di Pavan Free Bike ha recitato il ruolo del protagonista, ha preso la testa della corsa sin dal primo giro e non ci ha pensato due volte a spingere a tutta sui pedali e a puntare diritto verso il traguardo, come si trattasse di una cronometro.



MTB Colmen Cup

La trasferta in Valtellina per l’appuntamento di Dazio del circuito Master Cicli Pozzi ha fruttato solo il quinto posto di categoria ad Andrea Artusi. La MTB Colmen Cup è stata una gara bella e dura con i suoi 30 chilometri e 1.000 metri di dislivello in cui il biker di Pasturo ha faticato subendo il caldo. Andrea ha perso brillantezza e non riusciva a spingere come voleva, ma alla fine con il piazzamento ha conservato la leadership del circuito.