È un successo clamoroso quello incassato dalla 13a edizione del Torneo Knorr-Bremse, che questo weekend, 14-15 settembre, ha riportato l’alta ginnastica ritmica al PalaUnimec di Arcore. Dopo un anno di stop, l’evento ha visto scendere in pedana circa 180 atlete da ben 19 società lombarde, offrendo al pubblico due giornate di grande spettacolo e sana competizione.

Due giornate di grande ginnastica ritmica

Le atlete di livello Gold divise in categorie in base alla loro età, dalle più giovani Allieve 1 fino alle più esperte, Senior 2, si sono sfidate sulla base del programma tecnico e hanno presentato esercizi al corpo libero, alla fune, alla palla, alle clavette, al nastro e al cerchio, in base alle loro abilità.

Il prestigioso trofeo Knorr-Bremse, messo in palio dallo sponsor, è stato assegnato a Desirée Pasinetti, categoria Senior livello A, della società Ritmica Futura, la cui performance ha convinto una giuria d’eccezione composta da Fabrizio Ciceri, presidente della Casati Arcore, Stefania Maggioni, Rosanna Maggioni e Molteni Elena della Knorr-Bremse.

Bella performance anche per la Casati Arcore

Il torneo è stato anche un’importante occasione per le ginnaste della Casati Arcore, che si sono distinte con risultati di rilievo. Ginevra Sabbioni ha conquistato il 3° posto al corpo libero e il 3° alla fune nella categoria A1. Nella categoria A2, Ginevra Migliardi ha ottenuto il 2° posto alla fune, mentre Micaela Lozito ha conquistato il 3° posto sempre alla fune. Ottimi risultati anche per Matilde Sabattini, 3a al cerchio e 1a al nastro nella categoria S1, e per Asia Fava, 2a nella classifica all’around nella categoria A3. Per la Casati c’erano anche Erika Capuano, Ginevra Sabbioni, Ginevra Migliardi, Amira Schiratti, Matilde Bidinotto, Mia Brunelli, Greta Morandi, Emma Frigerio, Anastasia Maksymiv. Le atlete sono state accompagnate in gara dalle allenatrici, Aurora Sabattini e Camilla Lozito.

“È stato un bel momento di confronto tra società, c’erano ginnaste anche di alto livello che militano nel campionati di Serie A – ha commentato l’allenatrice della Casati Arcore, Simona Mattavelli. – Abbiamo visto in pedana tanta bella ginnastica ed è stato un bel banco di prova per le nostre ginna- ste che a breve inizieranno i campionati individuali”.

La grande festa dello sport è stata impreziosita dalla presenza di una ospite d’eccezione, la ginnasta azzurra Viola Sella, che da poco è entrata a far parte degli atleti dell’Aeronautica Militare con il grado di Aviere scelto. Viola Sella ha incantato il pubblico con le sue esibizioni al corpo libero e alla palla, regalando un momento di pura magia.

(in copertina una foto della premiazione)