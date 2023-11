Due impegni nel weekend per gli arcieri della Polisportiva di Besana

Fine settimana proficuo con diversi podi per la Polisportiva di Besana che ha partecipato a due distinte gare, la prima interregionale al 6° Memorial Gianni Bernardini organizzato dagli Arcieri Tre Torri APS a Cardano al Campo, in provincia di Varese, e la seconda sempre interregionale al 6° Memorial Lucio Radici organizzato dalla Polisportiva Aurora ASD di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco.

Arcieri della Polisportiva di Besana al Memorial Gianni Bernardini

A Cardano al Campo nella classifica di classe individuale allieve femminili salgono sul podio al 2° posto Agrati Camilla con 507 punti e al 3° posto con 506, buona la prestazione di Durante Anna che chiude al 4° posto con 499 punti, le tre arciere conquistano il 2° posto a squadra con punti 1.512.

La classe individuale junior maschile vede Villa Matteo al 2° posto con 533 punti che con Sinigaglia Francesco (523) e Bugatti Federico (522) si piazzano al 1° posto a squadre, mentre nella classe ragazzi maschile il 1° posto se lo aggiudica Sinigalia Simone con punti 460 e il 2° va ad Arosio Alessandro con 411 punti; 3° posto per Mariani Lisa con 392 punti nella classe ragazzi femminile.

E al Memorial Lucio Radici

Ad Olgiate Molgora il podio più alto è per Patri Sara nella classe individuale senior femminile mentre il 2° posto se lo aggiudica Corti Maria Carla. Nella classe individuale master femminile da segnalare anche Redaelli Monica (punti 485) e Muzzupappa Letizia (punti 430) che si aggiudicano il 1° posto a squadre con punti 1.439 assieme alla Corti.

Passando alla categoria master Durante Massimo (punti 526), Frison Massimo (punti 522) e Patri Gianluca (punti 485) si aggiudicano il 3° posto a squadre mentre il secondo posti, con 1.551, va al gruppo composto da Conti Fabrizio (punti 530), Madeo Carmine Andrea (punti 519) e Mazzola Davide Luigi (punti 502).

Altra soddisfazione per la Polisportiva è la convocazione nelle selezioni regionali delle rispettive classi per Villa Matteo (olimpico junior maschile), Agrati Camilla (olimpico allieva femminile) e Pedoto Chiara (olimpico allieva femminile) che hanno partecipato al raduno regionale tenutosi a

Turate, in provincia di Como, domenica 19 novembre.