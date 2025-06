Due prove su strada tra Lombardia e Veneto per le ragazze della SC Cesano Maderno

Nuovo ricco e intenso weekend di gare per le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno che hanno preso parte a due prove su strada tra Lombardia e Veneto.

Domenica 1 giugno si è disputato infatti il Campionato Regionale Lombardo a Somma Lombardo, in provincia di Varese, in un percorso tecnico e vallonato con arrivo davanti al museo Volandia.

Per le donne esordienti 36 i chilometri previsti con le atlete che sin da subito rendono vispa la gara con vari tentativi di scrematura sugli strappi del circuito. I tentativi non vanno però a buon segno perché il gruppo, seppur ridotto, si presenta a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo. La volata viene lanciata da lontano con Martina Pianta che tenta di anticipare le avversarie, ma è infine la compagna Nicole Bracco che si impone sulla linea d’arrivo prendendosi la decima vittoria stagionale. Alle sue spalle le compagne conquistano un buon quarto posto con Aurora Cerame tra le donne esordienti primo anno, e il settimo posto con Martina Pianta tra le donne esordienti secondo anno.

Per le donne allieve gara simile, con il gruppo che tornata dopo tornata forza l’andatura e con le cesanine che militano nella testa della corsa e dopo 70 chilometri la soluzione finale è ancora una volta a ranghi compatti. Per le ragazze del torrazzo finale significativo con ben 4 atlete classificate nella top ten: Martina De Vecchi conquista il 5º posto, Vivienne Cassata il 6º, Ronchi Carlotta il 9º e Emma Colombo il 10º.

GP Busatto Legnami

Lunedì 2 giugno nuovo appuntamento in bici per le ragazze di Guido Roncolato che hanno preso parte al 5º GP Busatto Legnami di Scorzè (VE). Circuito pianeggiante di 5,5 km da ripetersi più volta a seconda della categoria per un totale di 38 km per le esordienti e 71 per le allieve.

Per le esordienti gara che entra nel vivo al termine del quarto dei 7 giri previsti quando le cesanine forzano l’andatura finché restano in due al comando. Sono infatti Nicole Bracco e Aurora Cerame che evadono dal gruppo e affrontano le ultime tornate del circuito in solitaria presentandosi al traguardo in parata con oltre un minuto guadagnato sulle avversarie. Magistrale anche il lavoro delle compagne che tengono a bada il gruppo e concludono il successo vincendo la volata per il terzo gradino del podio con Martina Pianta seguita al 7º da Ingrid Corno e al 10º da Camilla Paravagna.

Gara accesa anche per le allieve che vengono sorprese da un temporale che rende le ultime tornate più quiete e che le portano a ranghi compatti all’ultima tornata del percorso. Arrivo ancora una volta a ranghi compatti con le cesanine che conquistano il 5º posto con Letizia Parini e il 10º con Martina De Vecchi.

Due giorni intensi per le ragazze del torrazzo che si preparano ora ad un nuovo weekend di gare.

Prossimi impegni

Le ragazze parteciperanno infatti sabato 7 giugno alla cronometro di Alzate Brianza mentre Vivienne Cassata parteciperà alla cronometro di Grezzana (VR), mentre domenica 8 saranno in gara a Mazzano (BS) per la nuova tappa del Trofeo Rosa.

Emma Colombo è invece stata selezionata dal Comitato Regionale Lombardo per partecipare a tre giorni di gare nel Sportland Kids Tour in Austria dal 6 all’8 giugno.