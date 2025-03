Ultimo importante impegno prima della sosta per la Coppa Italia per la Rimadesio, che al PalaFitLine di Desio ospita Fidenza, squadra in corsa per un posto playoff, e vince.

Due punti importanti per la Rimadesio che batte Fidenza

Le difficoltà offensive complicano l’avvio di partita dei bluarancio, che segnano solo 4 punti in 5′ e sono così chiamati a rispondere al primo tentativo di allungo di Fidenza. Gli ospiti amministrano il ritmo della partita e conducono 11-18 alla prima pausa.

Nel secondo periodo l’Aurora alza le proprie percentuali dal campo e con Mazzoleni riesce a sbloccarsi anche da oltre l’arco, con la tripla che sigla il -3 desiano sul 25-28. Desio prova per tutto il quarto a superare nel punteggio la compagine emiliana, che però respinge ogni tentativo di sorpasso dei brianzoli. Quattro punti consecutivi di Chiumenti e il canestro dalla lunga distanza di Torgano sul finire di primo tempo permettono agli arancioblu di andare all’intervallo lungo in vantaggio 36-34.

Al rientro dagli spogliatoi, il 2/2 a cronometro fermo di Mubashar riporta immediatamente avanti la Fulgor, ma Elli e Cipolla rispondono presenti e permettono a Desio di tornare a condurre l’andamento del match grazie ad un 8-0 di parziale. Fidenza risponde con la stessa moneta, i bluarancio però non subiscono il colpo e riescono così a rimanere in vantaggio anche dopo 30 minuti di gioco: 53-50 il punteggio all’ultimo mini-riposo.

L’ex Valsecchi da una parte e Bartninkas dall’altra aprono le danze del quarto ed ultimo periodo. I canestri di Tornari e Mazzoleni mettono tre possessi pieni di divario fra le due formazioni, mentre i liberi di Cipolla regalano la prima doppia cifra di vantaggio ai desiani a 6′ dalla sirena finale. Fidenza non alza bandiera bianca, realizza un parziale di 13-3 e torna a pieno contatto con Desio.

Nel finale Valdo regala il +3 ai suoi, mentre nell’altra metà campo sono Cipolla e Bartninkas a dare ossigeno agli arancioblu con due canestri che costringono la Foppiani a cercare punti veloci dopo il minuto di sospensione chiamato dalla panchina ospite

a 24′′ dalla fine. La Fulgor cerca ancora Valdo, che prima fa 1/2 dalla lunetta e poi non trova il fondo della retina da sotto le plance. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Tornari, che regala il successo a Desio: 78-73 il finale.

Per la Rimadesio in arrivo la trasferta di Lumezzane, domenica 23 ore 18, prima di tornare tra le mura amiche per la gara interna contro Virtus Imola, sabato 29 ore 20:30.

(Foto credits: Luca Brioschi)