Due settimane impegnative per gli Aironi: tutti i risultati

Finale di estate impegnativa per gli Arcieri dell'Aironi con i Campionati Italiani di Tiro con l'Arco.

Due settimane impegnative per gli Arcieri dell'Airone: tutti i risultati

Lo scorso anno la Federazione Italiana ha assegnato l'organizzazione dei Campionati Italiani Campagna 2024 (una delle tipologie di gare di tiro con l'arco) a Schilpario in provincia di Bergamo proprio alla società che pratica questo sport a Turate, Carate/Triuggio e Osio Sopra.

Dal 29 agosto al primo settembre si sono scontrati 428 arcieri di tutte le età sui prati e nei boschi che circondano la famosa località turistica per vincere il titolo italiano di questa disciplina.

Gli atleti degli Aironi sono saliti sul podio vincendo i titoli italiani individuali di classe con Luigi Porta per il Compound Master Maschile e Sofia Morani sempre per il Compound Allievi Femminile.

Hanno vinto, invece, l'argento di classe Silvia Molteni per l'Arco Nudo Junior Femminile e Marta Malacrida l'Arco Nudo Allievi Femminile.

Da sottolineare, al di là dei titoli sportivi conquistati, è la grande partecipazione degli associati (più di 55) nell'organizzazione e nella gestione dell'evento.

Campionati Italiani Targa 2024

La settimana successiva, dal 5 al 8 settembre, a Camaiore si sono svolti i Campionati Italiani Targa 2024, che rappresenta la conclusione della stagione outdoor che quest'anno è stata arricchita anche dalla partecipazione alla Olimpiade e alla Paralimpiade di Parigi che ci hanno visto vincere 2 titoli mixteam e una medaglia di bronzo individuale.

In questa occasione, alcuni atleti degli Aironi, si sono concessi il bis di medaglie. Sono saliti sul podio vincendo la medaglia di bronzo individuale di classe Claudio Marelli per il Compound Master Maschile e Silvia Molteni per Arco Nudo Junior Femminile. Per quanto riguarda le squadre è stato vinto il titolo nazionale di classe per il Compound Master Maschile con Claudio Marelli, Luigi Porta e Mauro Salerno.

