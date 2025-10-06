Una grande Juniores pareggia in rimonta 2-2 all’ultimo respiro in casa della Folgore Caratese, capolista del girone fino all’avvio della partita. Padroni di casa in vantaggio con Nuzzi e ripresi dal gol di Oldani nella prima frazione di gioco; nel secondo tempo Folgore avanti nuovamente con il rigore di Nuzzi. In pieno recupero la traversa di Colombo anticipa il gol all’ultimo secondo siglato da Bianchi che regala un pareggio più che meritato per la Castellanzese.

E’ pareggio tra Folgore Caratese e Castellanzese

La squadra di Carate parte subito forte trovando il gol dopo soli sette minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo: palla che arriva sul secondo palo dove Nuzzi colpisce di testa a due passi da Miglierina, che nulla può sul tocco sotto misura.

Castellanzese che reagisce prontamente rimettendo in pari l’incontro con Oldani, bravissimo e reattivo a recuperare un pallone in mezzo all’area: la finta sul difensore gli permette di liberarsi lo spazio per il tiro, effettuato con l’interno del piede dall’altezza del dischetto del rigore. Dianò non riesce a intervenire, palla che sbatte sul palo e poi in rete e 1-1 dopo sedici minuti di gioco.

Biancazzurri costretti al primo cambio del match dopo ventinove minuti, quando Brambilla cade male sul terreno di gioco picchiando la spalla; cambio obbligato per la Folgore che inserisce Esposito.

Prima frazione di gioco molto fisica ed equilibrata che si conclude sul punteggio di parità, con le due squadre che giocano a viso aperto creando alcune buone occasioni, non concretizzate per la bravura delle rispettive retroguardie.

Secondo tempo che vede sia la Castellanzese sia la Folgore provare a incunearsi nelle linee difensive; sono i neroverdi a creare una limpida occasione da rete con Dell’Acqua che si trova a tu per tu con l’estremo difensore, bravo a rimanere in piedi fino all’ultimo e a neutralizzare la conclusione.

La Folgore risponde agli ospiti con un’incursione in area che viene premiata con un calcio di rigore, assegnato per il fallo di Cirigliano, realizzato da Nuzzi, freddo dagli undici metri e autore della personale doppietta che riporta avanti i suoi.

I neroverdi non si perdono d’animo, continuando a macinare gioco con ordine e compattezza, sfruttando anche gli inserimenti dalla panchina effettuati da Mister Frontini.

Al quarantacinquesimo Castellanzese vicinissima al pareggio con Colombo, il cui colpo di testa viene fermato solamente dalla traversa che nega il gol che avrebbe rimesso in pari il match.

La rete però è solamente rimandata di pochi minuti, in quanto a pochi secondi dal triplice fischio i neroverdi agguantano il 2-2: rimessa laterale neroverde, palla a Donizetti che lascia partire il tiro che trova il tocco di Bianchi – subentrato in corso d’opera a Dell’Acqua -, decisivo nel deviare in rete sotto la traversa il pallone di un meritato pareggio.

TABELLINO

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE 2-2 (1-1)

RETI: 7′ pt Nuzzi (FC), 16′ pt Oldani (C), 22’ st rig. Nuzzi (FC), 50’ st Bianchi (C)

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Dianò; Sironi, Lavizzari, Tau (17′ st Garagnani), D’Onofrio, Brambilla (29′ pt Esposito), Grandi (1′ st Faye), Mauri, Nuzzi (47′ st Perego), Galli, Gobbi (5′ st Caem). A disposizione: Bubba, San Martin, Pandolfi, Gazzolo. Allenatore: Simone Crippa

CASTELLANZESE (4-3-3): Miglierina; Caccia, Greco, Torri, Cirigliano; Colombo (46′ st Verdini), Oldani, Donatiello (27′ st Donizetti); Dell’Acqua (16′ st Bianchi), Galbersanini (9′ st Rivolta), Giudici (31′ st Dharyf). A disposizione: Amato, Deon, Frigoli, Kollcinaku. Allenatore: Matteo Frontini

ARBITRO: Matteo Mapelli di Monza; assistenti Matteo Tomaselli di Legnano e Davide Minini di Legnano

AMMONITI: Tau, Mauri, Garagnani (Folgore Caratese); Torri (Castellanzese)

ESPULSI: Caruso (allenatore in seconda Folgore Caratese) per proteste

RECUPERO: 2’ + 5’

(foto archivio)