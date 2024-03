Dopo tante domeniche difficili il Meda rientra da Castano Primo con un punto che può e deve dare fiducia in vista del finale di stagione. Uno a uno il punteggio finale contro la Castanese con i brianzoli che ritrovano finalmente il gol, che mancava da troppo tempo.

Eccellenza, Castanese-Meda finisce in parità

Il turno infrasettimanale del campionato Eccellenza si è giocato ieri sera, mercoledì 6 marzo. Dopo un inizio di partita difficile, puniti dal gol di Salom, la formaziomne di Meda inizia a macinare gioco e a creare occasioni. Filomeno è particolarmente ispirato, Valtulina prova a rendersi pericoloso tra le punte, Maugeri a dare sostanza in attacco.

Il gol arriva al minuto 36: da un corner, svetta più in alto di tutti Bruschi il cui colpo di testa viene parato da Menegon, ma sul nuovo pallone messo in area Pozzoli trova il pareggio. Da lì l’inerzia è tutta bianconera, ma anche la sfortuna. Palo di Filomeno su colpo di testa del numero 10, traversa di Laribi su un mancino velenoso da fuori.

Secondo tempo

Secondo tempo con meno occasioni ma più combattuto, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei tre punti, ma anche attente a non commettere errori. Nonostante le due squadre ci porvinio fino alla fine il risultato non cambia più, finisce in parità.

Domenica per il Meda c'è la trasferta a Vergiate, altra tappa importante sulla strada che porta alla salvezza.

Il tabellino

CASTANESE-MEDA 1-1

MARCATORI: 8’ Salom (C), 36’ Pozzoli (M).

CASTANESE: Menegon, Lazar, Caputo, Parini, Pescara, Rabuffi, Bertoli (1’ st E. Catizone), Carugati (1’ st Femminò), Salom, Moretti, Veroni. A disp.: R. Catizone, Casagrande, Marchese, Oliviero, Pagliuca, Raimoldi. All.: Garavaglia.

MEDA: Chierico, Martino, Bruschi, Laribi, Ferraroli (32’ st Romano), Bianchi, Pozzoli, Schinetti (24’ st De Vincenzi), Maugeri (42’ st Lanzarini), Filomeno, Valtulina (31’ st De Lauso). A disp.: Cassina, Romano, De Vincenzi, Molteni, Esposito, Guarnaccia, De Lauso, Cappellini, Lanzarini. All.: Cairoli.

ARBITRO: Nicosia di Cinisello Balsamo.

AMMONITI: Carugati, Caputo, Pescara, Femminò (C); Valtulina, Romano, Pozzoli, Laribi (M).