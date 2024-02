Eccellenza: seconda sconfitta consecutiva per il Meda

Seconda sconfitta consecutiva per il Meda, che cade sul campo del FC Milanese ormai lanciatissimo in zona playoff. Una sconfitta che può sembrare pesante guardando il tabellino, ma dove il Meda ha giocato per 45 minuti alla pari dell’avversario pagando a caro prezzo gli episodi nel secondo tempo.

FC Milanese-Meda: la partita

Prima frazione con un paio di occasioni importanti per i bianconeri, un tiro di Valtulina ben parato da Todesco e le proteste per un contatto in area di rigore che ha visto protagonista Maugeri, ma col direttore di gara che non ha concesso il penalty. Nella ripresa il gol di Leotta a sbloccare la partita, anche se la squadra di Meda lamenta un fallo su Laribi durante l’azione. Poi il rigore di Checchi ha chiuso il match, col terzo gol arrivato in pieno recupero.

“Gli episodi ci sono stati e penso che chi era alla partita li ha potuti vedere, detto questo però abbiamo perso meritatamente e non posso dire il contrario. Resettiamo e pensiamo alla prossima partita”, le parole del tecnico Giovanni Cairoli.

Domenica al Città di Meda ci sarà la sfida col fanalino di coda Accademia Vittuone

Il tabellino

FC MILANESE-MEDA 3-0

MARCATORI: 17’ st Leotta, 32’ st rig. Checchi, 48’ st Baronchelli.

FC MILANESE: Todesco, Allegretti, Campanati, Geraci, Peroni, Calloni, Leotta, Mitrovic (21’ st Baronchelli), Vai (30’ st Sorrenti), Ricupati (17’ st Trovato), Checchi. A disp. Colnaghi, Zangrillo, Sordillo, Moretti, Uva, Principi. All. Greco.

MEDA: Chierico, Martino, Orsi (15’ st Gualtieri), Laribi (35’ st Lanzarini), Ambrosini, Bianchi, Guarnaccia (15’ st Schinetti), De Vincenzi, Maugeri (21’ st Mazzini), Valtulina, Pozzoli. A disp. Cassina, Esposito, Cappellini, De Lauso, Arienti. All. Cairoli.

ARBITRO: Cecci di Moliterno.

AMMONITI: Campanati, Leotta, Mitrovic (FC); Laribi (M).