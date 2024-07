E' ancora tempo di annunci per il Real Meda. La società ha comunicato in queste ore il rinnovo per un’altra stagione del portiere Elena Ripamonti.

Elena Ripamonti resta in porta per un'altra stagione

"Sono felice di continuare con il Real Meda, fiduciosa che possiamo migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno - ha commentato Elena dopo il rinnovo. Sono pronta a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati per questa nuova stagione."

Elena, che è al Meda dal 2016, continuerà dunque a difendere la porta della squadra anche nella prossima stagione, dopo aver collezionato in quella appena passata, 28 presenze.

(foto Giada Morena)