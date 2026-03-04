Elisa Piazza conquista il secondo posto a Jerago con Ornago

La squadra di ginnastica artistica della Robur et Virtus di Villasanta ha deciso di affrontare una nuova sfida quest’anno, partecipando al campionato di federazione, un circuito nuovo e stimolante per le nostre atlete. E a Jerago con Ornago Elisa Piazza ha subito conquistato un secondo posto

La gara

Questo week end il gruppo di promozionale si è cimentato nelle gare FGI LB3. Le atlete della Robur hanno dimostrato grande determinazione portando elementi nuovi in un contesto diverso dal solito.

I risultati non si sono fatti attendere: Elisa Piazza ha conquistato il secondo posto nella classifica generale, mostrando precisione e sicurezza negli esercizi proposti. Un risultato che riempie di orgoglio la società

Per la categoria allieve 2 sono scese in campo gara Sara Origgi, Aurora Ferrari e Maivè Beltran che alla loro prima esperienza in questo campionato riescono a qualificarsi tutte tra le prime 23 della classifica su 35 ginnaste.

Anna Giacomini, allieva 3, conclude la sua gara con un bellissimo 16esimo posto su 34 ginnaste partecipanti

Le allieve 4, Eleonora De Luca, Asia D’Antoni, Aurora Munno, Chiara De Luca e Beatrice Reitano, hanno affrontato la gara con entusiasmo e ottengono così rispettivamente il 12o, 14o, 15o, 21o e 23o posto

Questo esordio nel campionato di federazione è solo l’inizio: la Robur et Virtus torna in palestra con ancora più entusiasmo, pronta a curare i dettagli e a crescere gara dopo gara.