Esordio stagionale positivo per la squadra femminile di Cesano Maderno. Le ragazze del torrazzo hanno preso parte domenica 24 marzo 2024 al 13° TROFEO VINI "TERRE GAIE" - 17° M.O.G. SELLA (A.M.) a Vò Euganeo (PD). Percorso tecnico che si snoda tra il viale d'arrivo a Vò Vecchio e la ripida ascesa di Boccon di Vò, un circuito da ripetere più volte lungo 7,4 km.

Esordio stagionale per la SC Cesano Maderno

Per le donne esordienti al via 169 iscritte tra cui le portacolori cesanesi Nicole Bracco, Ingrid Corno, Martina Pianta al loro esordio nella categoria, affiancate dalle compagne più grandi Giulia Lombardi e Irene Pancheri.

Per loro 4 tornate del circuito da effettuare per un totale di 29,6 km. Gruppo che sin dal primo giro si sfalda in una lunghissima scia di atlete, le portacolori cesanesi militano nella prima parte del gruppo evitando guasti e cadute che si susseguono nelle retrovie. La migliore tra di loro risulterà essere la piemontese primo anno Nicole Bracco che procede in solitaria all'inseguimento delle prime atlete e regolerà in volata il gruppo inseguitore conquistando così il 4° posto tra le donne esordienti 1° anno, seguita al 18° da Martina Pianta e 29° Ingrid Corno.

Buona prova anche per tutte le altre ragazze del torrazzo che terminano tutte la dura prova in gruppo nonostante gli inconvenienti nelle fasi di gara in un percorso così selettivo.

Gara allieve

Cambio di registro per le donne allieve che poco prima del via vengono sorprese da un forte temporale con vento e grandine. Anche per loro esordio stagionale tra 157 partenti di cui le otto atlete sotto la guida esperta del direttore sportivo Guido Roncolato: Giulia Beretta, Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Michela e Paola Zucca. Nonostante il cambio scenario, la gara prende il via pressoché puntuale mantenendo le 7 tornate del circuito per un totale di 51,8 km. Il circuito tecnico e l'asfalto ora diventato scivoloso fanno sì che la gara procede con continui sfaldamenti a causa delle molteplici cadute e scivolate delle atlete. A metà gara il gruppo vede una ventina di atlete in testa di cui la cesanese Giulia Costa-Staricco, al loro inseguimento tenta il rientro un'agguerrita Vivienne Cassata che però deve fare i conti con una bici compromessa dalla caduta e poco dietro seguono le compagne di squadra Carlotta Ronchi e Emma Colombo anche loro ritardate dalle cadute e a seguire tutte le altre.