Ettore Riva campione regionale Mtb eliminator

Ettore Riva si è laureato campione regionale Mtb eliminator. Ma non è l'unica buona notizia per il Team Alba Orobia Biassono

Ettore Riva si è laureato campione regionale Mtb eliminator. Ma non è l’unica buona notizia per il Team Alba Orobia Biassono

Le gare

A Cuasso al Monte (provincia di Varese) si è disputato il cross country della Valceresio Bike, Top Class regionale, con la presenza di molti biker, e gare disputate su un percorso molto tecnico. Tra le donnejunior (17/18 anni) Alma Castellucci conclude al settimo posto.

Tra gli Eso del I anno (13 anni) diciannovesima posizione per Gabriele Poletto, mentre in fascia II (14 anni) hanno concluso la loro gara a pieni giri Simone Luciano Scaccabarozzi (51^) ed Alexandru Tatomir Barbu (52^). Tra le Eso del II anno decima e dodicesima posizione per Chiara Villa ed Agnese Villa.

Tra gli Allievi del I anno (15 anni) buon sesto posto di Claudio Pizzato: 28^ Andrea Benatti, 42^ Tommaso Boccolini. In gara anche Raffaele Doniselli costretto al ritiro. In fascia II (16 anni) Davide Grigi sale sul podio conquistando la terza posizione. A punti Gabriele Bonfanti giunto al 24^ posto: 34^ Samuele Piazza.

A Montirone (provincia di Brescia) si è disputato il Campionato Regionale Mtb Eliminator per le categorie Giovanissimi (7/12 anni). Nei G6 (12 anni) quinto e sesto posto per Valentino Giovanni Casiraghi e Gabriele Passoni: ottavo Albert Casiraghi. Quinta piazza conquistata da Marco Poletto nei G4 (10 anni). Nei G3 (9 anni) arriva il titolo regionale conquistato dal nostro Ettore Riva.

Nella Final Small Simone Liam Facconi chiude quarto (ottavo assoluto). Secondo posto di Samuele Giordano nei G2 (8 anni), con Giuseppe Luisi e Lucio Maiorano che archiviano le loro esperienze chiudendo al settimo ed ottavo posto tra i G1 (7 anni).

In campo femminile. Sesta e settima posizione per Chloe Galbiati e Giulia Villa e secondo posto di Celeste Riva nelle G1 (7 anni). Grazie a questi risultati, e le prove degli altri atleti del team, l’Alba Orobia Biassono chiude seconda nella speciale classifica di società.

A Grassobbio (provincia di Bergamo), al Parco Serio, appuntamento con il regionale mtb Eliminator per le categorie Esordienti, Allievi e Juniores. Negli Esordienti del II anno (14 anni) Alexandru Tatomir Barbu non è riuscito ad entrare nel tabellone principale. Con l’undicesimo miglior tempo, invece, Simone Luciano Scaccabarozzi, va ai quarti di finale, chiudendo però terzo nella sua batteria. Stesso discorso vale sia per Raffaele Doniselli, dodicesimo miglior tempo negli Allievi del I anno (15 anni) ed eliminato nei quarti di finale, sia per l’ Eso II (14 anni) Gabriele Poletto dopo aver ottenuto l’undicesimo miglior tempo nella prova cronometrata.